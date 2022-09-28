Оккупанты за сутки совершили два ракетных, три авиаудара и более шести обстрелов из РСЗО, пострадало больше восьми населенных пунктов Украины – Генштаб ВСУ

Россияне нанесли два ракетных удара по территории Украины 28 сентября, отметили в Генштабе ВСУ Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook

Об этом в вечерней сводке, опубликованной в Facebook в 18.10, проинформировал Генштаб ВСУ.

Отмечается, что россияне обстреливают позиции ВСУ вдоль линии столкновения, наносят удары по гражданской инфраструктуре и домам мирного населения в Украине, нарушая нормы международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

"За текущие сутки оккупанты нанесли два ракетных и три авиационных удара, совершили более шести обстрелов из реактивных систем залпового огня (РСЗО). От вражеских ударов пострадали более восьми населенных пунктов. В частности, Северск, Белогоровка, Марьинка, Николаев, Высшетарасовка, Терновые Поды, Мирное и Новогригоровка", – говорится в сообщении.

Кроме того, российские военные из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии обстреляли населенные пункты на восьми направлениях – северском, слобожанском, краматорском, бахмутском, авдеевском, новопавловском, запорожском и южнобугском.

С целью ведения разведки, корректировки огня и нанесения ударов по объектам гражданской инфраструктуры оккупанты совершили до 40 вылетов БПЛА на южнобугском направлении, резюмировали в Генштабе ВСУ.

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