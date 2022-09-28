Оккупанты за сутки совершили два ракетных, три авиаудара и более шести обстрелов из РСЗО, пострадало больше восьми населенных пунктов Украины – Генштаб ВСУ

Об этом в вечерней сводке, опубликованной в Facebook в 18.10, проинформировал Генштаб ВСУ.
Отмечается, что россияне обстреливают позиции ВСУ вдоль линии столкновения, наносят удары по гражданской инфраструктуре и домам мирного населения в Украине, нарушая нормы международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.
"За текущие сутки оккупанты нанесли два ракетных и три авиационных удара, совершили более шести обстрелов из реактивных систем залпового огня (РСЗО). От вражеских ударов пострадали более восьми населенных пунктов. В частности, Северск, Белогоровка, Марьинка, Николаев, Высшетарасовка, Терновые Поды, Мирное и Новогригоровка", – говорится в сообщении.
Кроме того, российские военные из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии обстреляли населенные пункты на восьми направлениях – северском, слобожанском, краматорском, бахмутском, авдеевском, новопавловском, запорожском и южнобугском.
С целью ведения разведки, корректировки огня и нанесения ударов по объектам гражданской инфраструктуры оккупанты совершили до 40 вылетов БПЛА на южнобугском направлении, резюмировали в Генштабе ВСУ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей.
В конце августа – в начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Президент Украины Владимир Зеленский 23 сентября сообщил, что за сентябрь на востоке Украины освобождены около 9 тыс. км² территории.
По данным Зеленского на 15 сентября, Россия выпустила по территории Украины более 3800 ракет. Часть из них была сбита силами ПВО.