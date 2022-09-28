ВСУ за сутки поразили командный и два опорных пункта оккупантов, украинские военные отбили атаки россиян возле 11 населенных пунктов – Генштаб

Об этом в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.
"За текущие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки противника в районах населенных пунктов Зайцево, Майорск, Зализное, Отрадовка, Николаевка Вторая, Озеряновка, Первомайское, Победа, Новомихайловка, Павловка и Безымянное, – говорится в сообщении. – Для поддержки действий наземных группировок авиация Сил обороны в течение суток поразила два опорных пункта противника".
Кроме того, ракетные войска и артиллерия ВСУ поразили командный пункт, четыре района сосредоточения живой силы и техники оккупантов и одну станцию-ретранслятор, добавили в Генштабе.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.
По словам главы Донецкой ОВА Павла Кириленко, в конце августа ВСУ контролировали регион на 45%. Позже стало известно о деоккупации новых территорий.
Президент Владимир Зеленский 26 сентября заявил, что постоянные попытки наступления РФ в Донецкой области войдут в историю как одно из самых циничных убийств своих же солдат.