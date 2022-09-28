ВСУ за сутки поразили командный и два опорных пункта оккупантов, украинские военные отбили атаки россиян возле 11 населенных пунктов – Генштаб

ВСУ отразили атаки россиян в районах населенных пунктов Зайцево, Майорск, Зализное, Отрадовка, Николаевка Вторая, Озеряновка, Первомайское, Победа, Новомихайловка, Павловка и Безымянное, отметили в Генштабе Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Об этом в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.

"За текущие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки противника в районах населенных пунктов Зайцево, Майорск, Зализное, Отрадовка, Николаевка Вторая, Озеряновка, Первомайское, Победа, Новомихайловка, Павловка и Безымянное, – говорится в сообщении. – Для поддержки действий наземных группировок авиация Сил обороны в течение суток поразила два опорных пункта противника".

Кроме того, ракетные войска и артиллерия ВСУ поразили командный пункт, четыре района сосредоточения живой силы и техники оккупантов и одну станцию-ретранслятор, добавили в Генштабе.

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