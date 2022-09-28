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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ за сутки поразили командный и два опорных пункта оккупантов, украинские военные отбили атаки россиян возле 11 населенных пунктов – Генштаб

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ВСУ отразили атаки россиян в районах населенных пунктов Зайцево, Майорск, Зализное, Отрадовка, Николаевка Вторая, Озеряновка, Первомайское, Победа, Новомихайловка, Павловка и Безымянное, отметили в Генштабе
ВСУ отразили атаки россиян в районах населенных пунктов Зайцево, Майорск, Зализное, Отрадовка, Николаевка Вторая, Озеряновка, Первомайское, Победа, Новомихайловка, Павловка и Безымянное, отметили в Генштабе
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в течение суток 28 сентября отбили атаки российских оккупационных войск в районах 11 населенных пунктов Донецкой области.

Об этом в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.

"За текущие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки противника в районах населенных пунктов Зайцево, Майорск, Зализное, Отрадовка, Николаевка Вторая, Озеряновка, Первомайское, Победа, Новомихайловка, Павловка и Безымянное, – говорится в сообщении. – Для поддержки действий наземных группировок авиация Сил обороны в течение суток поразила два опорных пункта противника".

Кроме того, ракетные войска и артиллерия ВСУ поразили командный пункт, четыре района сосредоточения живой силы и техники оккупантов и одну станцию-ретранслятор, добавили в Генштабе.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

По словам главы Донецкой ОВА Павла Кириленко, в конце августа ВСУ контролировали регион на 45%. Позже стало известно о деоккупации новых территорий.

Президент Владимир Зеленский 26 сентября заявил, что постоянные попытки наступления РФ в Донецкой области войдут в историю как одно из самых циничных убийств своих же солдат.

Теги: Россия, Первомайское, Украина, Донецкая область, Генштаб ВСУ, авиация, артиллерия, вторжение, Майорск, Зайцево, Озеряновка, Безымянное, ВСУ, война России против Украины, ракеты, Новомихайловка, Зализное, российские оккупанты
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