Оккупанты пытаются восстановить утраченные позиции, от вражеских обстрелов пострадали более 40 населенных пунктов – Генштаб ВСУ

За минувшие сутки противник нанес 10 ракетных и 17 авиационных ударов, совершил более 105 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Российские оккупанты продолжают бить и по гражданским объектам – от вражеского огня, по данным Генштаба, пострадали более 40 населенных пунктов. Среди них Харьков, Славянск, Краматорск, Николаев, Авдеевка, Марьинка и другие.

По информации украинских военных, россияне вели обстрелы из танков, минометов и артиллерии разных типов:

на слобожанском направлении – в районах населенных пунктов Стрелечье, Сосновка, Красное и Грушевка;

– в районах населенных пунктов Стрелечье, Сосновка, Красное и Грушевка; на краматорском направлении – Редкодуб, Екатериновка и Старый Караван;

– Редкодуб, Екатериновка и Старый Караван; на бахмутском направлении – Спорное, Северск, Серебрянка, Нью-Йорк, Бахмутское, Веселая Долина, Яковлевка, Белогоровка и Раздоловка;

– Спорное, Северск, Серебрянка, Нью-Йорк, Бахмутское, Веселая Долина, Яковлевка, Белогоровка и Раздоловка; на авдеевском направлении – Авдеевка, Бердычи, Опытное, Водяное, Тоненькое, Красногоровка, Карловка, Марьинка и Парасковеевка;

– Авдеевка, Бердычи, Опытное, Водяное, Тоненькое, Красногоровка, Карловка, Марьинка и Парасковеевка; на новопавловском и запорожском направлениях обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов. Среди них – Никольское, Угледар, Пречистовка, Нескучное, Новониколаевка, Времовка, Темировка и Ольговское;

обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов. Среди них – Никольское, Угледар, Пречистовка, Нескучное, Новониколаевка, Времовка, Темировка и Ольговское; на южнобугском направлении под обстрелы попали более 30 населенных пунктов вдоль линии столкновения. Для разведки, корректировки огня и ударов по объектам гражданской инфраструктуры враг совершил более 25 вылетов БПЛА.

На волынском и полесском направлениях обстановка существенно не изменилась, отмечается в сводке.

Война России против Украины. Главное (обновляется)