Оккупанты пытаются восстановить утраченные позиции, от вражеских обстрелов пострадали более 40 населенных пунктов – Генштаб ВСУ

За минувшие сутки противник нанес 10 ракетных и 17 авиационных ударов, совершил более 105 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Российские оккупанты продолжают бить и по гражданским объектам – от вражеского огня, по данным Генштаба, пострадали более 40 населенных пунктов. Среди них Харьков, Славянск, Краматорск, Николаев, Авдеевка, Марьинка и другие.
По информации украинских военных, россияне вели обстрелы из танков, минометов и артиллерии разных типов:
На волынском и полесском направлениях обстановка существенно не изменилась, отмечается в сводке.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.
В конце августа – в начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Президент Украины Владимир Зеленский 23 сентября сообщил, что за сентябрь на востоке Украины освобождены около 9 тыс. км² территории.
По словам главы Донецкой областной военной администрации Павла Кириленко, в конце августа Вооруженные силы Украины контролировали регион на 45%. Позже стало известно о деоккупации новых территорий.
Зеленский 26 сентября заявил, что постоянные попытки наступления РФ в Донецкой области войдут в историю как одно из самых циничных убийств своих же солдат.