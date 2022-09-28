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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты пытаются восстановить утраченные позиции, от вражеских обстрелов пострадали более 40 населенных пунктов – Генштаб ВСУ

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Оккупанты продолжают разрушать жилье и гражданскую инфраструктуру в Украине
Оккупанты продолжают разрушать жилье и гражданскую инфраструктуру в Украине
Фото: EPA

Российские оккупанты обстреливают украинские позиции вдоль линии столкновения, продолжают попытки полной оккупации Донецкой области и удержания захваченных территорий, пытаются восстановить утраченные позиции по отдельным направлениям. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ 28 сентября.

За минувшие сутки противник нанес 10 ракетных и 17 авиационных ударов, совершил более 105 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Российские оккупанты продолжают бить и по гражданским объектам – от вражеского огня, по данным Генштаба, пострадали более 40 населенных пунктов. Среди них Харьков, Славянск, Краматорск, Николаев, Авдеевка, Марьинка и другие.

По информации украинских военных, россияне вели обстрелы из танков, минометов и артиллерии разных типов:

  • на слобожанском направлении – в районах населенных пунктов Стрелечье, Сосновка, Красное и Грушевка;
  • на краматорском направлении – Редкодуб, Екатериновка и Старый Караван;
  • на бахмутском направлении – Спорное, Северск, Серебрянка, Нью-Йорк, Бахмутское, Веселая Долина, Яковлевка, Белогоровка и Раздоловка;
  • на авдеевском направлении – Авдеевка, Бердычи, Опытное, Водяное, Тоненькое, Красногоровка, Карловка, Марьинка и Парасковеевка;
  • на новопавловском и запорожском направлениях обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов. Среди них – Никольское, Угледар, Пречистовка, Нескучное, Новониколаевка, Времовка, Темировка и Ольговское;
  • на южнобугском направлении под обстрелы попали более 30 населенных пунктов вдоль линии столкновения. Для разведки, корректировки огня и ударов по объектам гражданской инфраструктуры враг совершил более 25 вылетов БПЛА.

На волынском и полесском направлениях обстановка существенно не изменилась, отмечается в сводке.

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Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

В конце августа – в начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Президент Украины Владимир Зеленский 23 сентября сообщил, что за сентябрь на востоке Украины освобождены около 9 тыс. км² территории.

По словам главы Донецкой областной военной администрации Павла Кириленко, в конце августа Вооруженные силы Украины контролировали регион на 45%. Позже стало известно о деоккупации новых территорий.

Зеленский 26 сентября заявил, что постоянные попытки наступления РФ в Донецкой области войдут в историю как одно из самых циничных убийств своих же солдат.

Теги: Славянск, Генштаб ВСУ, Краматорск, Марьинка, Авдеевка, Красногоровка, Опытное, Водяное, обстрелы, война России против Украины, Угледар, Белогоровка
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