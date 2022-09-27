Оккупанты за сутки обстреляли семь сел в Херсонской области – полиция

Россияне обстреливали населенные пункты из танков, минометов и артиллерии Фото: npu.gov.ua

Российские войска обстреляли Белоусово, Ивановку, Ольгино, Архангельское, Осокоровку, Нововоронцовку и Высокополье.

"Оккупанты били по населенным пунктам из танков, минометов и артиллерии. Пострадала инфраструктура, были попадания в жилые дома, есть раненые", – говорится в сообщении.

Из временно оккупированных сел области продолжают поступать сообщения от местных жителей о том, что российские военные под угрозой применения оружия заставляют их голосовать на псевдореферендуме за вступление в РФ.

"Полицейские фиксируют все военные преступления России, документируют каждый факт российской агрессии. По собранным материалам открыты уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины", – подчеркнули правоохранители.