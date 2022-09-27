Оккупанты за сутки обстреляли семь сел в Херсонской области – полиция

Российские войска обстреляли Белоусово, Ивановку, Ольгино, Архангельское, Осокоровку, Нововоронцовку и Высокополье.
"Оккупанты били по населенным пунктам из танков, минометов и артиллерии. Пострадала инфраструктура, были попадания в жилые дома, есть раненые", – говорится в сообщении.
Из временно оккупированных сел области продолжают поступать сообщения от местных жителей о том, что российские военные под угрозой применения оружия заставляют их голосовать на псевдореферендуме за вступление в РФ.
"Полицейские фиксируют все военные преступления России, документируют каждый факт российской агрессии. По собранным материалам открыты уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины", – подчеркнули правоохранители.
Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.
Херсон – единственный областной центр Украины, который захватчикам удалось временно оккупировать после начала широкомасштабного вторжения. Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.
Начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк 29 августа заявила, что на юге ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области.
Украинские военные освободили 13 населенных пунктов и подвинули линию фронта на юге, сообщило 12 сентября оперативное командование ВСУ "Юг".