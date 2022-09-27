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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты за сутки обстреляли семь сел в Херсонской области – полиция

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Россияне обстреливали населенные пункты из танков, минометов и артиллерии
Россияне обстреливали населенные пункты из танков, минометов и артиллерии
Фото: npu.gov.ua

За минувшие сутки полиция открыла 29 уголовных производств по фактам военных преступлений российской армии в Херсонской области. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

Российские войска обстреляли Белоусово, Ивановку, Ольгино, Архангельское, Осокоровку, Нововоронцовку и Высокополье.

"Оккупанты били по населенным пунктам из танков, минометов и артиллерии. Пострадала инфраструктура, были попадания в жилые дома, есть раненые", – говорится в сообщении. 

Из временно оккупированных сел области продолжают поступать сообщения от местных жителей о том, что российские военные под угрозой применения оружия заставляют их голосовать на псевдореферендуме за вступление в РФ.

"Полицейские фиксируют все военные преступления России, документируют каждый факт российской агрессии. По собранным материалам открыты уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины", – подчеркнули правоохранители. 

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.

Херсон – единственный областной центр Украины, который захватчикам удалось временно оккупировать после начала широкомасштабного вторжения. Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.

Начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк 29 августа заявила, что на юге ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области.

Украинские военные освободили 13 населенных пунктов и подвинули линию фронта на юге, сообщило 12 сентября оперативное командование ВСУ "Юг".

Теги: полиция, Херсонская область, обстрелы, война России против Украины, Высокополье
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