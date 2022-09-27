Временно оккупированная часть Херсонской области закрыта на въезд и выезд – Генштаб ВСУ

"Оккупированная часть Херсонской области полностью закрыта на въезд и выезд", – говорится в сообщении.

Также, по данным Генштаба ВСУ, ситуация на Запорожской атомной электростанции остается напряженной.

"Сотрудники станции не желают сотрудничать с врагом и пытаются уехать с временно занятых оккупантами территорий", – указано в сообщении.

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