В Херсоне взорвалась гостиница, где жили пропагандисты RT. Там же был бывший депутат-регионал, он погиб – СМИ

Кроме него, жертвой взрыва стал еще один человек, говорится в сообщении.

Журавко уехал из Украины в Россию, с начала полномасштабного вторжения он публиковал в своем Telegram-канале антиукраинские посты. Вчера он разместил видео, как проголосовал на "референдуме" об аннексии Херсонской области.

Российский пропагандистский канал Russia Today сообщил в Telegram, что во время взрыва в здании также находилась его съемочная группа, она не пострадала, но повреждения получила машина пропагандистов.

Депутат Верховной Рады от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко опубликовал в Telegram видео с места происшествия и подтвердил информацию, что в отеле ночевали сотрудники RT.

"Сообщается, что они еще не на концерте Кобзона. Но очень напуганы", – написал нардеп.