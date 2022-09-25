В Херсоне взорвалась гостиница, где жили пропагандисты RT. Там же был бывший депутат-регионал, он погиб – СМИ

Кроме него, жертвой взрыва стал еще один человек, говорится в сообщении.
Журавко уехал из Украины в Россию, с начала полномасштабного вторжения он публиковал в своем Telegram-канале антиукраинские посты. Вчера он разместил видео, как проголосовал на "референдуме" об аннексии Херсонской области.
Российский пропагандистский канал Russia Today сообщил в Telegram, что во время взрыва в здании также находилась его съемочная группа, она не пострадала, но повреждения получила машина пропагандистов.
Депутат Верховной Рады от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко опубликовал в Telegram видео с места происшествия и подтвердил информацию, что в отеле ночевали сотрудники RT.
"Сообщается, что они еще не на концерте Кобзона. Но очень напуганы", – написал нардеп.
С 23-го по 27 сентября оккупанты планируют провести на временно оккупированных территориях Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей Украины псевдореферендумы о присоединении регионов к России.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия поддержит "референдумы" и признает их результаты.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ни фейковые референдумы на временно оккупированных территориях Украины, ни гибридная "мобилизация" в РФ ничего не изменят в планах Украины по деоккупации своих территорий.
В МИД Украины призвали партнеров осудить намерения РФ провести псевдореферендумы и ввести против нее новые санкции, а в Минреинтеграции призвали жителей оккупированных территорий не участвовать в "референдуме".