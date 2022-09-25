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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Херсоне взорвалась гостиница, где жили пропагандисты RT. Там же был бывший депутат-регионал, он погиб – СМИ

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Повреждения получил автомобиль российских пропагандистов
Повреждения получил автомобиль российских пропагандистов
Скриншот: ГОНЧАРЕНКО / Telegram

В результате взрыва в одной из гостиниц в оккупированном Херсоне погиб бывший депутат Верховной Рады от Партии регионов Алексей Журавко. Об этом в Telegram сообщает РБК.

Кроме него, жертвой взрыва стал еще один человек, говорится в сообщении.

Журавко уехал из Украины в Россию, с начала полномасштабного вторжения он публиковал в своем Telegram-канале антиукраинские посты. Вчера он разместил видео, как проголосовал на "референдуме" об аннексии Херсонской области.

Российский пропагандистский канал Russia Today сообщил в Telegram, что во время взрыва в здании также находилась его съемочная группа, она не пострадала, но повреждения получила машина пропагандистов.

Депутат Верховной Рады от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко  опубликовал в Telegram видео с места происшествия и подтвердил информацию, что в отеле ночевали сотрудники RT. 

"Сообщается, что они еще не на концерте Кобзона. Но очень напуганы", – написал нардеп.

Контекст:

С 23-го по 27 сентября оккупанты планируют провести на временно оккупированных территориях Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей Украины псевдореферендумы о присоединении регионов к России

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия поддержит "референдумы" и признает их результаты

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ни фейковые референдумы на временно оккупированных территориях Украины, ни гибридная "мобилизация" в РФ ничего не изменят в планах Украины по деоккупации своих территорий.

В МИД Украины призвали партнеров осудить намерения РФ провести псевдореферендумы и ввести против нее новые санкции, а в Минреинтеграции призвали жителей оккупированных территорий не участвовать в "референдуме".

Теги: Верховная Рада, Партия регионов, Херсон, взрыв, референдум, Херсонская область, народные депутаты, российская пропаганда, война России против Украины
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