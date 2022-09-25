Зеленский о ситуации на фронте: Есть положительные результаты

Зеленский: Мы сражаемся за жизнь и свободу для всех украинцев Фото: EPA

"Жесткие боевые действия происходят на многих участках фронта общей протяженностью более 2 тыс. км – это Донецкая, Харьковская, Херсонская, а также Николаевская и Запорожская области. На нескольких направлениях у нас есть положительные результаты", – сказал президент.

Он добавил, что бы ни происходило на этой неделе в России, какие бы шаги ни планировало государство-террорист – политические или военные, – задачи Украины не могут измениться.

"Мы сражаемся за жизнь и свободу для всех украинцев", – отметил Зеленский.