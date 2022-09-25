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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский о ситуации на фронте: Есть положительные результаты

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Зеленский: Мы сражаемся за жизнь и свободу для всех украинцев
Зеленский: Мы сражаемся за жизнь и свободу для всех украинцев
Фото: EPA

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении, опубликованном в Facebook, рассказал, что боевые действия продолжаются на фронте протяженностью 2 тыс. км.

"Жесткие боевые действия происходят на многих участках фронта общей протяженностью более 2 тыс. км – это Донецкая, Харьковская, Херсонская, а также Николаевская и Запорожская области. На нескольких направлениях у нас есть положительные результаты", – сказал президент.

Он добавил, что бы ни происходило на этой неделе в России, какие бы шаги ни планировало государство-террорист – политические или военные, – задачи Украины не могут измениться.

"Мы сражаемся за жизнь и свободу для всех украинцев", – отметил Зеленский.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/476989130982022/

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, Донецкая область, война, Херсонская область, Харьковская область, Запорожская область, Николаевская область, Владимир Зеленский, война России против Украины
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