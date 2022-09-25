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Зеленский ответил на вопрос, возможна ли стабильность в Европе, если Путин останется у власти

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Зеленский: Будет ли мир зависеть от одной страны или одного человека? Мир должен принять решение
Зеленский: Будет ли мир зависеть от одной страны или одного человека? Мир должен принять решение
Фото: president.gov.ua

В Европе не будет стабильности до тех пор, пока президентом России остается Владимир Путин. Такое мнение президент Украины Владимир Зеленский высказал 25 сентября в интервью CBS News.

На вопрос журналистки, возможна ли стабильность в Европе, если Путин останется у власти, Зеленский ответил: "Нет".

"Мне нечего добавить. Мое мнение – нет. Мы это наблюдаем годами, стабильности не видим. Конкретно мы видим вызовы и риски. Политический, экономический, продовольственный кризис. Очевидно, что нет", – сказал президент Украины.

Он отметил, что России "было мало" пандемии COVID-19, которая унесла много жизней.

"Одновременно мы видим, как Россия искусственно создает другие виды кризиса, и они очень открыто обсуждают угрозы для остального мира. Они начали угрожать нам ядерным оружием. Будет ли мир зависеть от одной страны или одного человека? Мир должен принять решение. Мы приняли решение. Мы не будем зависеть от одного человека, который не является гражданином нашей страны", – подчеркнул Зеленский.

Контекст:

Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства. В 2020 году в конституцию РФ внесли изменения, которые позволяют Путину снова баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году.

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года, о вторжении объявил Путин. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Владимир Путин, угрозы, кризис, Владимир Зеленский, Европа, президент
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