Зеленский ответил на вопрос, возможна ли стабильность в Европе, если Путин останется у власти

Зеленский: Будет ли мир зависеть от одной страны или одного человека? Мир должен принять решение Фото: president.gov.ua

На вопрос журналистки, возможна ли стабильность в Европе, если Путин останется у власти, Зеленский ответил: "Нет".

"Мне нечего добавить. Мое мнение – нет. Мы это наблюдаем годами, стабильности не видим. Конкретно мы видим вызовы и риски. Политический, экономический, продовольственный кризис. Очевидно, что нет", – сказал президент Украины.

Он отметил, что России "было мало" пандемии COVID-19, которая унесла много жизней.

"Одновременно мы видим, как Россия искусственно создает другие виды кризиса, и они очень открыто обсуждают угрозы для остального мира. Они начали угрожать нам ядерным оружием. Будет ли мир зависеть от одной страны или одного человека? Мир должен принять решение. Мы приняли решение. Мы не будем зависеть от одного человека, который не является гражданином нашей страны", – подчеркнул Зеленский.