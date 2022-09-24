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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Украина в Генассамблее ООН предложила формулу мира. И мир услышал

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Зеленский: Украина представила свое видение. Четкое, логическое, справедливое и реалистичное. А что представила Россия?
Зеленский: Украина представила свое видение. Четкое, логическое, справедливое и реалистичное. А что представила Россия?
Фото: ЕРА

Последняя неделя была результативной для Украины, а участие в Генеральной Ассамблее ООН стало, вероятно, самым положительным и содержательным за все годы независимости. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем обращении, опубликованном вечером 23 сентября.

"Украина показала, что не только правда за нами, но и сила за нами, инициатива за нами, уверенность – именно у нас уверенность в победе. Мир всегда тонко ощущает такие вещи. Кто на самом деле крепок, а кто притворяется. Кто действительно чувствует свою силу, а кто пытается изо всех сил скрыть слабость и неуверенность. Украина предложила в Генассамблее формулу мира, свой путь к стабилизации международных отношений. И это было точно услышано миром. Реакция на мое выступление в Генассамблее – вполне положительная", – заявил он. 

Зеленский сказал, что страны – члены ООН хотели услышать конкретику о том, как завершить войну. 

"Украина представила свое видение. Четкое, логическое, справедливое и реалистичное. Пять пунктов. Первый: наказание агрессора. Второй: защита жизни, то есть вся необходимая помощь нашему государству в обороне. Третий пункт: восстановление и территориальная целостность. Четвертый пункт: гарантии безопасности. Пятый: решимость достигать всего этого вместе с нами – решительность мирового большинства. А что представила Россия? Снова бестолковые оправдания, жалобы и постоянная лживая пропаганда, от которой мир давно устал, но российские представители до сих пор ее повторяют. Очевидный контраст с нами", – добавил он. 

Президент отметил, что Украина добилась "незаурядного результата" благодаря желанию помогать другим странам. 

"Российская пропаганда теряет влияние даже там в мире, где нам еще только предстоит обеспечить прочные информационные позиции, в частности, в странах глобального Юга. Это Латинская Америка, Африка, Южная Азия", – пояснил он.

Контекст:

В Нью-Йорке 20 сентября начала свою работу 77-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. В ней принимают участие около 150 глав государств и правительств. Согласно информации на сайте ООН, мероприятия на высоком уровне в Генассамблее запланированы в период с 13-го по 26 сентября. Как сказал Зеленский, участие Украины в мероприятиях ГА ООН завершилось 23 сентября. 

В рамках Генассамблеи выступили президент Франции Эммануэль Макронпрезидент Турции Реджеп Эрдоганпрезидент Польши Анджей Дуда и другие высокопоставленные политики.

Зеленский выступил на заседании ГА 22 сентября. Он представил украинскую формулу мира.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: ООН, Латинская Америка, российская пропаганда, Владимир Зеленский, Генеральная Ассамблея ООН, обращение
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