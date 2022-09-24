Зеленский: Украина в Генассамблее ООН предложила формулу мира. И мир услышал

"Украина показала, что не только правда за нами, но и сила за нами, инициатива за нами, уверенность – именно у нас уверенность в победе. Мир всегда тонко ощущает такие вещи. Кто на самом деле крепок, а кто притворяется. Кто действительно чувствует свою силу, а кто пытается изо всех сил скрыть слабость и неуверенность. Украина предложила в Генассамблее формулу мира, свой путь к стабилизации международных отношений. И это было точно услышано миром. Реакция на мое выступление в Генассамблее – вполне положительная", – заявил он.

Зеленский сказал, что страны – члены ООН хотели услышать конкретику о том, как завершить войну.

"Украина представила свое видение. Четкое, логическое, справедливое и реалистичное. Пять пунктов. Первый: наказание агрессора. Второй: защита жизни, то есть вся необходимая помощь нашему государству в обороне. Третий пункт: восстановление и территориальная целостность. Четвертый пункт: гарантии безопасности. Пятый: решимость достигать всего этого вместе с нами – решительность мирового большинства. А что представила Россия? Снова бестолковые оправдания, жалобы и постоянная лживая пропаганда, от которой мир давно устал, но российские представители до сих пор ее повторяют. Очевидный контраст с нами", – добавил он.

Президент отметил, что Украина добилась "незаурядного результата" благодаря желанию помогать другим странам.

"Российская пропаганда теряет влияние даже там в мире, где нам еще только предстоит обеспечить прочные информационные позиции, в частности, в странах глобального Юга. Это Латинская Америка, Африка, Южная Азия", – пояснил он.