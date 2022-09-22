Зеленский: РФ хочет перезимовать на захваченной территории и подготовить силы для нового наступления. Для новых Буч, новых Изюмов

Зеленский: Мы не можем согласиться на отложенную войну, потому что она будет еще более горячей, чем сейчас Фото: EPA

По словам президента, РФ боится настоящих переговоров и не хочет выполнять справедливые требования.

"Она врет всем, это типично для агрессоров. Для террористов. Вот и сейчас, когда Россия говорит о переговорах, она хочет лишь замедлить свое отступление. Россия хочет перезимовать на захваченной территории Украины и подготовить силы для попытки нового наступления. Для новых Буч, новых Изюмов. Или, по крайней мере, обеспечить себе фортификацию на захваченной земле и скрытую мобилизацию дома. Мы не можем согласиться на отложенную войну, потому что она будет еще более горячей, чем сейчас. Для нас это война за жизнь", – сказал Зеленский.

Он отметил, что по этим причинам Украина нуждается в оборонной помощи.