Зеленский: Страну-агрессора следует изолировать в международных организациях и лишить права вето в Совбезе ООН

"Пока агрессор является стороной принятия решений в международных организациях, его нужно изолировать в них, как минимум, на время агрессии. Лишить права голоса, лишить прав делегаций, лишить права вето, если это член Совбеза ООН. То есть, наказать внутри институций", – сказал он.

Контекст:

Россия в 2014 году оккупировала украинский Крым и начала боевые действия на востоке Украины. 24 февраля 2022 года РФ начала полномасштабное вторжение в Украину.

При этом РФ является постоянным членом Совета Безопасности ООН и имеет в нем право вето.