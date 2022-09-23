"Венгрия хочет мира". Сийярто единственный из министров стран ЕС, кто встретился с Лавровым в Нью-Йорке

Сийярто отметил, что он единственный из министров иностранных дел стран Европейского союза, кто встретился с Лавровым.
"Есть только одно решение по инфляции из-за войны и нестабильным ценам на энергоносители – мир. Венгрия хочет мира. Пользуясь возможностями, предоставляемыми ООН, сказал это и коллеге Сергею Лаврову – к сожалению, как единственный министр иностранных дел ЕС [который с ним встретился]", – написал Сийярто.
Как сообщило венгерское издание Vilag Gazdasag, на брифинге после встречи Сийярто заявил, что Венгрия остро ощущает последствия войны в Украине. И добавил, что "без диалога мира не достигнуть". По его словам, такой диалог мог бы начаться на сессии Генассамблеи ООН, но никаких встреч Лаврова с представителями ЕС не было. Сийярто резюмировал: если в ближайшее время не будет мирных переговоров, "мир столкнется с еще более серьезными последствиями".
Кроме того, Сийярто подчеркнул, что двусторонние отношения между Венгрией и Россией имеют важное направление – "вопрос энергоснабжения", пишет Index.
После вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России, а также стали массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу, но Венгрия несколько недель блокировала шестой пакет санкций ЕС.
Сийярто 6 июля сказал, что Венгрия не может отказаться от российской нефти. По его словам, "это физически невозможно". 23 августа страна выступила против новых энергетических санкций против РФ и визовых ограничений для россиян.
Венгрия примерно на 85% зависит от импорта российского газа и на 65% – сырой нефти из России. Кроме того, она импортирует меньшую часть необходимой ей электроэнергии, поэтому ее уязвимость в случае энергетического кризиса в Европе, по мнению аналитиков, высока, сообщало Reuters.