"Венгрия хочет мира". Сийярто единственный из министров стран ЕС, кто встретился с Лавровым в Нью-Йорке

Сийярто отметил, что он единственный из министров иностранных дел стран Европейского союза, кто встретился с Лавровым.

"Есть только одно решение по инфляции из-за войны и нестабильным ценам на энергоносители – мир. Венгрия хочет мира. Пользуясь возможностями, предоставляемыми ООН, сказал это и коллеге Сергею Лаврову – к сожалению, как единственный министр иностранных дел ЕС [который с ним встретился]", – написал Сийярто.

Как сообщило венгерское издание Vilag Gazdasag, на брифинге после встречи Сийярто заявил, что Венгрия остро ощущает последствия войны в Украине. И добавил, что "без диалога мира не достигнуть". По его словам, такой диалог мог бы начаться на сессии Генассамблеи ООН, но никаких встреч Лаврова с представителями ЕС не было. Сийярто резюмировал: если в ближайшее время не будет мирных переговоров, "мир столкнется с еще более серьезными последствиями".

Кроме того, Сийярто подчеркнул, что двусторонние отношения между Венгрией и Россией имеют важное направление – "вопрос энергоснабжения", пишет Index.