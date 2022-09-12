Венгрия с 15 сентября меняет правила бесплатного проезда для украинцев

Отмечается, что речь идет прежде всего о проезде от границы до станций внутри страны и на международных маршрутах в пределах Венгрии.
По информации перевозчика, бесплатный проезд для граждан Украины с билетом "Солидарности" возможен в вагонах второго класса по следующим направлениям:
Купить билет "Солидарности" от одной станции Будапешта до другой станции невозможно.
Получить билеты "Солидарности" можно двумя способами:
С начала полномасштабной войны РФ против Украины по состоянию на 12 августа июля более 7 млн украинцев выехали за границу, сообщает управление верховного комиссара ООН по делам беженцев. 4 млн украинских беженцев зарегистрированы для временной защиты или согласно аналогичных национальных схем защиты в Европе.
Согласно результатам опроса, проведенного управлением верховного комиссара ООН по делам беженцев, 65% украинцев в ближайшее время планируют оставаться в той стране, где они оказались. Чаще всего такой вариант выбирали украинцы, покинувшие страну в феврале – марте (67%). Среди основных причин решения остаться за границей – безопасность (52%), семейные узы (19%) и финансовые причины (14%).