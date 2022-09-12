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Венгрия с 15 сентября меняет правила бесплатного проезда для украинцев

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Украинцы смогут путешествовать бесплатно с билетом "Солидарности" в вагонах второго класса
Украинцы смогут путешествовать бесплатно с билетом "Солидарности" в вагонах второго класса
Фото: depositphotos.com

С 15 сентября в Венгрии меняются правила бесплатного проезда на поездах для украинских беженцев. Об этом 12 сентября сообщает пресс-служба государственной железной дороги Венгрии.

Отмечается, что речь идет прежде всего о проезде от границы до станций внутри страны и на международных маршрутах в пределах Венгрии.

По информации перевозчика, бесплатный проезд для граждан Украины с билетом "Солидарности" возможен в вагонах второго класса по следующим направлениям:

  • от станций на маршруте Захонь – Ниредьхаза; станций Хидашнеметы/Нирабрань/Бихаркерестеш/Лекешхаза – до станций Будапешт-Келети/Будапешт-Нюгати/Кебанья-Кишпешт/Зугло/ Будапешт-Келенфельд/Хедьешхалом/Cоб;
  • от станций Будапешт-Келети/Будапешт-Нюгати/Будапешт-Дели/Кебанья-Кишпешт/Будапешт-Келенфельд – до станций Хедьешхалом/Cоб.

Купить билет "Солидарности" от одной станции Будапешта до другой станции невозможно.

Получить билеты "Солидарности" можно двумя способами:

  • в кассах станций с отправлением поезда с этих станций от границы в регионы страны или из Будапешта до станций на границе (Захонь, Тисабездед, Тужер, Коморо, Кишварда-Хармашкут, Кишварда, Айак, Патроха, Гегень, Демечер, Кек, Нирбогдань, Кемече Шоштохедь, Шошто, Ниредьхаза, Хидашнеметы, Нирабрань, Бихаркерестеш, Лекешхаза, Будапешт-Келети, Будапешт-Нюгати, Будапешт-Дели, Кебанья-Кишпешт, Будапешт-Келенфельд);
  • на борту определенных поездов, пересекающих границу, при предъявлении соответствующего документа, удостоверяющего личность.
Контекст:

С начала полномасштабной войны РФ против Украины по состоянию на 12 августа июля более 7 млн украинцев выехали за границу, сообщает управление верховного комиссара ООН по делам беженцев. 4 млн украинских беженцев зарегистрированы для временной защиты или согласно аналогичных национальных схем защиты в Европе.

Согласно результатам опроса, проведенного управлением верховного комиссара ООН по делам беженцев, 65% украинцев в ближайшее время планируют оставаться в той стране, где они оказались. Чаще всего такой вариант выбирали украинцы, покинувшие страну в феврале – марте (67%). Среди основных причин решения остаться за границей – безопасность (52%), семейные узы (19%) и финансовые причины (14%).

Теги: Украина, Венгрия, беженцы, Будапешт, поезда, война России против Украины, документы, билеты, проезд, вторжение России в Украину
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