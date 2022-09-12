Венгрия с 15 сентября меняет правила бесплатного проезда для украинцев

Отмечается, что речь идет прежде всего о проезде от границы до станций внутри страны и на международных маршрутах в пределах Венгрии.

По информации перевозчика, бесплатный проезд для граждан Украины с билетом "Солидарности" возможен в вагонах второго класса по следующим направлениям:

от станций на маршруте Захонь – Ниредьхаза; станций Хидашнеметы/Нирабрань/Бихаркерестеш/Лекешхаза – до станций Будапешт-Келети/Будапешт-Нюгати/Кебанья-Кишпешт/Зугло/ Будапешт-Келенфельд/Хедьешхалом/Cоб;

от станций Будапешт-Келети/Будапешт-Нюгати/Будапешт-Дели/Кебанья-Кишпешт/Будапешт-Келенфельд – до станций Хедьешхалом/Cоб.

Купить билет "Солидарности" от одной станции Будапешта до другой станции невозможно.

Получить билеты "Солидарности" можно двумя способами:

в кассах станций с отправлением поезда с этих станций от границы в регионы страны или из Будапешта до станций на границе (Захонь, Тисабездед, Тужер, Коморо, Кишварда-Хармашкут, Кишварда, Айак, Патроха, Гегень, Демечер, Кек, Нирбогдань, Кемече Шоштохедь, Шошто, Ниредьхаза, Хидашнеметы, Нирабрань, Бихаркерестеш, Лекешхаза, Будапешт-Келети, Будапешт-Нюгати, Будапешт-Дели, Кебанья-Кишпешт, Будапешт-Келенфельд);

на борту определенных поездов, пересекающих границу, при предъявлении соответствующего документа, удостоверяющего личность.