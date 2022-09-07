В Венгрии учебник географии рассказывает восьмиклассникам, "кому должна принадлежать Украина". Киев потребовал исправить его

На существование учебника первым обратил внимание венгерский портал Telex. PDF-версия учебника, изданного Университетом Эстерхази Кароли и Институтом исследований и развития образования, обнародована на национальном портале образования Венгрии.

Как говорится в статье Telex, книга, "если верить официальным данным", находится в обращении с 2018 года. "Европейская правда" обратила внимание, что в учебнике есть метаданные, которые датированы 2019 годом, а последнее обновление – от 2022-го.

В книге есть раздел о соседних странах и Центральной Европе, а в нем – глава о географии Украины и Словакии.

Словакию там называют "перспективным молодым соседом", что тоже вызвало критику венгерских журналистов, а об Украине рассказывают, используя тезисы российской пропаганды. В частности, в учебнике для восьмиклассников утверждается, что Карпаты – "единственные в стране высокие горы, у подножия которых расположены исторические венгерские города: Унгвар (Ужород), Мункач (Мукачево), Хуст".

О существовании Крымских гор (вершина – гора Ай-Петри высотой 1234,2 м) создатели учебника не упоминают.

Авторы в абзаце с подзаголовком "украинцы – на западе, русские – на востоке" пишут об "очень неравномерном" распределении национальностей в Украине и "вражде" между этническими группами.

"В густонаселенной Украине распределение национальностей очень неравномерно. Большинство составляют украинцы по национальности, но в восточной части страны значительная доля русских, а на Крымском полуострове они составляют большинство. Два восточнославянских языка (русский, украинский) похожи. В частях страны, населенных русскими, пятая часть населения говорит на смешанном русско-украинском языке. Несмотря на это, эти две этнические группы часто враждуют друг с другом. Их противостояние также спровоцировало вооруженный конфликт на Крымском полуострове", – говорится в абзаце.

О том, что Крым был оккупирован Россией, авторы учебника по географии, решившие написать о событиях девятилетней давности, не упомянули. Однако они "оценили" демографическую ситуацию в Украине, заявив, что население страны "стремительно сокращается за счет естественной убыли и эмиграции".

"Здоровье населения оставляет желать лучшего, и их [украинцев] ожидает едва ли не самая низкая продолжительность жизни на континенте. [...] Общее экономическое положение страны неблагоприятно для венгров, к тому же Закарпатье является одним из наиболее отсталых районов", – говорится в учебнике.

А далее – иллюстрация, на которой перевернутый флаг Украины разрывают медведь в шапке с флагом РФ и два персонажа с флагами США и ЕС. "Кому должна принадлежать Украина?" – сказано в подписи к иллюстрации.

Скриншот: nkp.hu

На ситуацию отреагировало Министерство иностранных дел Украины.

"МИД Украины известно о ситуации с учебником географии для 8-го класса в Венгрии. Вчера украинские дипломаты провели встречу в венгерском внешнеполитическом ведомстве, во время которой отметили неприемлемость представления недостоверных и искаженных фактов об Украине. Требуем скорейшего исправления ложной информации в учебнике", – написал в Facebook спикер МИД Олег Николенко.