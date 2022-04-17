В Венгрии начали транслировать украинские телеканалы

"Благодаря совместным усилиям Министерства культуры и информационной политики Украины, посольства Украины в Венгрии и Венгерской ассоциации коммуникаций созданы условия для трансляции венгерскими вещателями с апреля 2022-го украинских телеканалов в венгерских кабельных сетях", – написал он.

В частности, провайдер кабельного телевидения Telecom в Будапеште уже транслирует телеканалы "Украина 24" и "1+1", которые объединились для проведения круглосуточного новостного телемарафона Украины.

Также, по словам Микиты, транслируют детские и образовательные программы на украинском. Он подчеркнул, что это важно с учетом того, что с начала войны Венгрия приняла почти 642 тыс. беженцев из Украины.