"В ней нет нейтральности". Зеленский в Генассамблее ООН назвал пять элементов украинской формулы мира

Зеленский: Если вы внимательно посмотрите на нашу формулу мира, вы увидите, что ее имплементация уже де-факто становится реформой ООН Фото: EPA

"Все пять пунктов нашей формулы – наказание за агрессию, защита жизни, восстановление безопасности и территориальной целостности, гарантии безопасности и решительность защищать себя – это формула преступления и наказания, которая уже хорошо известна России", – сказал президент.

Он подчеркнул, что эта формула не подразумевает нейтральности.

"Те, кто говорит о нейтральности, когда человеческие ценности и мир под ударом, подразумевают совсем другое. Они говорят о безразличии. Каждый сам за себя. Вот о чем они говорят. Интересуются проблемами друг друга условно. Заботятся друг о друге формально. Протокольно сочувствуют. И потому так же условно, формально и протокольно делают вид, будто защищают кого-то, а на самом деле – только свои узкие интересы. Вот это и создает условия для войны. Вот это и нужно исправить, чтобы создать условия для мира", – заявил Зеленский.

По его словам, нужна только решительность.

"Если вы внимательно посмотрите на нашу формулу мира, вы увидите, что ее имплементация уже де-факто становится реформой ООН. Наша формула универсальна, а значит, объединяет Север и Юг мира. Она призывает мировое большинство и побуждает к расширению представительства тех, кто остался неуслышанным", – сказал президент.