"В ней нет нейтральности". Зеленский в Генассамблее ООН назвал пять элементов украинской формулы мира

"Все пять пунктов нашей формулы – наказание за агрессию, защита жизни, восстановление безопасности и территориальной целостности, гарантии безопасности и решительность защищать себя – это формула преступления и наказания, которая уже хорошо известна России", – сказал президент.
Он подчеркнул, что эта формула не подразумевает нейтральности.
"Те, кто говорит о нейтральности, когда человеческие ценности и мир под ударом, подразумевают совсем другое. Они говорят о безразличии. Каждый сам за себя. Вот о чем они говорят. Интересуются проблемами друг друга условно. Заботятся друг о друге формально. Протокольно сочувствуют. И потому так же условно, формально и протокольно делают вид, будто защищают кого-то, а на самом деле – только свои узкие интересы. Вот это и создает условия для войны. Вот это и нужно исправить, чтобы создать условия для мира", – заявил Зеленский.
По его словам, нужна только решительность.
"Если вы внимательно посмотрите на нашу формулу мира, вы увидите, что ее имплементация уже де-факто становится реформой ООН. Наша формула универсальна, а значит, объединяет Север и Юг мира. Она призывает мировое большинство и побуждает к расширению представительства тех, кто остался неуслышанным", – сказал президент.
В Нью-Йорке 20 сентября начала свою работу 77-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. В ней принимают участие около 150 глав государств и правительств. Согласно информации на сайте ООН, мероприятия на высоком уровне в Генассамблее запланированы в период с 13-го по 26 сентября.
В рамках Генассамблеи уже выступили президент Франции Эммануэль Макрон, президент Турции Реджеп Эрдоган, президент Польши Анджей Дуда и другие высокопоставленные политики.