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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"В ней нет нейтральности". Зеленский в Генассамблее ООН назвал пять элементов украинской формулы мира

Зеленский: Если вы внимательно посмотрите на нашу формулу мира, вы увидите, что ее имплементация уже де-факто становится реформой ООН
Зеленский: Если вы внимательно посмотрите на нашу формулу мира, вы увидите, что ее имплементация уже де-факто становится реформой ООН
Фото: EPA

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления по видеосвязи на дебатах 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 21 сентября озвучил пять элементов формулы мира, которую предлагает Украина. Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Все пять пунктов нашей формулы – наказание за агрессию, защита жизни, восстановление безопасности и территориальной целостности, гарантии безопасности и решительность защищать себя – это формула преступления и наказания, которая уже хорошо известна России", – сказал президент.

Он подчеркнул, что эта формула не подразумевает нейтральности.

"Те, кто говорит о нейтральности, когда человеческие ценности и мир под ударом, подразумевают совсем другое. Они говорят о безразличии. Каждый сам за себя. Вот о чем они говорят. Интересуются проблемами друг друга условно. Заботятся друг о друге формально. Протокольно сочувствуют. И потому так же условно, формально и протокольно делают вид, будто защищают кого-то, а на самом деле – только свои узкие интересы. Вот это и создает условия для войны. Вот это и нужно исправить, чтобы создать условия для мира", – заявил Зеленский.

По его словам, нужна только решительность.

"Если вы внимательно посмотрите на нашу формулу мира, вы увидите, что ее имплементация уже де-факто становится реформой ООН. Наша формула универсальна, а значит, объединяет Север и Юг мира. Она призывает мировое большинство и побуждает к расширению представительства тех, кто остался неуслышанным", – сказал президент.

Контекст:

В Нью-Йорке 20 сентября начала свою работу 77-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. В ней принимают участие около 150 глав государств и правительств. Согласно информации на сайте ООН, мероприятия на высоком уровне в Генассамблее запланированы в период с 13-го по 26 сентября.

В рамках Генассамблеи уже выступили президент Франции Эммануэль Макронпрезидент Турции Реджеп Эрдоганпрезидент Польши Анджей Дуда и другие высокопоставленные политики. 

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, ООН, Владимир Зеленский, война России против Украины, Генеральная Ассамблея ООН
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