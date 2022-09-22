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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский призвал участников Генассамблеи ООН признать РФ государством – спонсором терроризма

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Зеленский: Никто из вас не найдет вакцины от лучевой болезни
Зеленский: Никто из вас не найдет вакцины от лучевой болезни
Фото: EPA

Президент Украины Владимир Зеленский призвал участников Генассамблеи ООН признать Россию государством – спонсором терроризма. Об этом он заявил во время дебатов на 77-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке 21 сентября, пишет "Интерфакс-Украина".

Президент заявил, что развязав войну против Украины, РФ подорвала ряд элементов глобальной безопасности, в частности продовольственной, радиационной, энергетической, безопасности мореплавания и безопасности от оружия массового поражения. По словам главы государства, в настоящее время Украина восстанавливает безопасность мореходства и продовольственную безопасность. 

"Но с другими элементами сложнее. В преддверии заседания Генассамблеи Россия ударила ракетами по Пивденноукраинской АЭС, которые разорвались всего в 300 метрах от стен реакторов… Российский радиационный шантаж – это то, что должно волновать каждого и каждую из вас, потому что никто из вас не найдет вакцины от лучевой болезни", – сказал Зеленский.

Также он напомнил о спровоцированном РФ энергетическом кризисе. Президент в этом контексте заявил, что западным странам следует ограничить цены на российские энергоресурсы.

По его словам, для восстановления глобальной безопасности нужно сделать один шаг.

"Нужно признать Россию государством – спонсором терроризма. На всех уровнях. Во всех странах, исповедующих ценности мира и защиты человеческой жизни. Юридически. Политически. Этот шаг расставит все по местам. После российского ракетного террора. После массовых убийств. После Мариуполя. После сожжения российскими военными украинских пленных в Оленовке. После блокады портов. После ударов российских танков и ракет по атомным станциям. И после угроз применить ядерное оружие, ставшие правилом, а не исключением для российских пропагандистов", – заявил Зеленский.

Он сказал, что если в том или ином государстве отсутствуют необходимые юридические механизмы, они могут принять политическое решение на уровне парламентов.

"Если этот шаг будет сделан, отпадут сомнения, принимать ли другие шаги", – подчеркнул Зеленский.

Контекст:

Украинские власти неоднократно призывали Запад признать Россию государством-террористом или государством – спонсором терроризма и продолжают настаивать на этом.

28 июля Сенат США одобрил резолюцию, в которой призвал Госдепартамент признать Россию государством – спонсором терроризма из-за ее действий в Чечне, Грузии, Сирии и в Украине.

2 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что Россия может разорвать дипломатические отношения с США, если Вашингтон пойдет на такой шаг. 

Президент США Джо Байден 5 сентября выступил против признания России спонсором терроризма. Спикер Белого дома Карин Жан-Пьер объяснила, что такое решение Госдепа может иметь нежелательные последствия для Украины и мира. Администрация Байдена обсуждает возможность ввести против РФ ограничения, подобные объявлению спонсором терроризма. 

14 сентября в Сенате США представили еще один законопроект о признании РФ спонсором терроризма.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, терроризм, Владимир Зеленский, война России против Украины, Генеральная Ассамблея ООН
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