Зеленский призвал участников Генассамблеи ООН признать РФ государством – спонсором терроризма

Зеленский: Никто из вас не найдет вакцины от лучевой болезни Фото: EPA

Президент заявил, что развязав войну против Украины, РФ подорвала ряд элементов глобальной безопасности, в частности продовольственной, радиационной, энергетической, безопасности мореплавания и безопасности от оружия массового поражения. По словам главы государства, в настоящее время Украина восстанавливает безопасность мореходства и продовольственную безопасность.

"Но с другими элементами сложнее. В преддверии заседания Генассамблеи Россия ударила ракетами по Пивденноукраинской АЭС, которые разорвались всего в 300 метрах от стен реакторов… Российский радиационный шантаж – это то, что должно волновать каждого и каждую из вас, потому что никто из вас не найдет вакцины от лучевой болезни", – сказал Зеленский.

Также он напомнил о спровоцированном РФ энергетическом кризисе. Президент в этом контексте заявил, что западным странам следует ограничить цены на российские энергоресурсы.

По его словам, для восстановления глобальной безопасности нужно сделать один шаг.

"Нужно признать Россию государством – спонсором терроризма. На всех уровнях. Во всех странах, исповедующих ценности мира и защиты человеческой жизни. Юридически. Политически. Этот шаг расставит все по местам. После российского ракетного террора. После массовых убийств. После Мариуполя. После сожжения российскими военными украинских пленных в Оленовке. После блокады портов. После ударов российских танков и ракет по атомным станциям. И после угроз применить ядерное оружие, ставшие правилом, а не исключением для российских пропагандистов", – заявил Зеленский.

Он сказал, что если в том или ином государстве отсутствуют необходимые юридические механизмы, они могут принять политическое решение на уровне парламентов.

"Если этот шаг будет сделан, отпадут сомнения, принимать ли другие шаги", – подчеркнул Зеленский.