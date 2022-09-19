Кулеба заявил, что поддержка Украины со стороны Конгресса США – "железная"

"Я начал свой визит в США со встречи с Грегори Миксом. Благодарен Конгрессу США за железную поддержку Украины. Мы сосредоточились на дальнейшей военной помощи Украине, признании России государством – спонсором терроризма, привлечении ее к ответственности и обеспечении глобальной продовольственной безопасности", – написал Кулеба.

Контекст:

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом неких "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В начале апреля оккупантов изгнали с северных областей Украины, в конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны.

США предоставляют помощь Украине преимущественно по системе "президентского сокращения" запасов Пентагона. Кроме того, США помогают Украине в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) в более длительной перспективе – заключая контракты с промышленностью на производство оружия.

Отдельно в США приняли закон о ленд-лизе для Украины, согласно которому США смогут одалживать или сдавать в аренду средства защиты Украине и другим странам Восточной Европы. Посол Украины в США Оксана Маркарова объяснила, что для оборонной помощи Украине минобороны США пока использует программы безвозмездной передачи оружия, а ленд-лиз – это дополнительный инструмент, который будет применяться в случае необходимости.