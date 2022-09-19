Кулеба заявил, что поддержка Украины со стороны Конгресса США – "железная"

"Я начал свой визит в США со встречи с Грегори Миксом. Благодарен Конгрессу США за железную поддержку Украины. Мы сосредоточились на дальнейшей военной помощи Украине, признании России государством – спонсором терроризма, привлечении ее к ответственности и обеспечении глобальной продовольственной безопасности", – написал Кулеба.
I started my visit to the U.S. by meeting with @RepGregoryMeeks. Grateful to the US Congress for its ironclad support of Ukraine. We focused on further military aid to Ukraine, designating Russia state sponsor of terrorism, holding it to account and ensuring global food security. pic.twitter.com/d8G84C588L— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) September 19, 2022
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом неких "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
В начале апреля оккупантов изгнали с северных областей Украины, в конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны.
США предоставляют помощь Украине преимущественно по системе "президентского сокращения" запасов Пентагона. Кроме того, США помогают Украине в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) в более длительной перспективе – заключая контракты с промышленностью на производство оружия.
Отдельно в США приняли закон о ленд-лизе для Украины, согласно которому США смогут одалживать или сдавать в аренду средства защиты Украине и другим странам Восточной Европы. Посол Украины в США Оксана Маркарова объяснила, что для оборонной помощи Украине минобороны США пока использует программы безвозмездной передачи оружия, а ленд-лиз – это дополнительный инструмент, который будет применяться в случае необходимости.