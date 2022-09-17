Кулеба рассказал директору МАГАТЭ о единственном способе обеспечить ядерную безопасность Европы

"Я подчеркнул, что единственный способ обеспечить ядерную безопасность в Европе – это вернуть Запорожскую атомную электростанцию под контроль Украины. Мы будем продолжать конструктивное взаимодействие с МАГАТЭ для достижения этой цели", – написал он.

Контекст:

В начале марта Запорожская АЭС оказалась под оккупацией российских военных и с тех пор работает под их контролем. С августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС и Энергодар Запорожской области, в связи с чем станцию полностью отключали от энергосети.

1 сентября на станцию прибыла делегация МАГАТЭ из 14 человек. Глава организации Рафаэль Гросси отметил, что после окончания работы миссии численность представителей МАГАТЭ на станции сократится до двух человек – они будут находиться на ЗАЭС постоянно.

6 сентября МАГАТЭ опубликовало официальной отчет по ситуации на АЭС. В нем организация предложила немедленно начать консультации о создании системы ядерной безопасности и защиты территории станции и зоны вокруг нее.

11 сентября "Энергоатом" сообщил, что на Запорожской атомной электростанции полностью отключили последний рабочий энергоблок, его переведут в холодный режим. 12 сентября Гросси заявил, что на Запорожской атомной электростанции сохраняется опасность аварии даже в режиме холодного отключения.