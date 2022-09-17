Кулеба рассказал директору МАГАТЭ о единственном способе обеспечить ядерную безопасность Европы

"Я подчеркнул, что единственный способ обеспечить ядерную безопасность в Европе – это вернуть Запорожскую атомную электростанцию под контроль Украины. Мы будем продолжать конструктивное взаимодействие с МАГАТЭ для достижения этой цели", – написал он.
In today’s call with Director General @RafaelMGrossi, I emphasized that the only way to ensure nuclear safety and security in Europe is to return the Zaporizhzhia nuclear power plant under Ukrainian control. We will continue engaging constructively with IAEA to achieve this goal.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) September 16, 2022
В начале марта Запорожская АЭС оказалась под оккупацией российских военных и с тех пор работает под их контролем. С августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС и Энергодар Запорожской области, в связи с чем станцию полностью отключали от энергосети.
1 сентября на станцию прибыла делегация МАГАТЭ из 14 человек. Глава организации Рафаэль Гросси отметил, что после окончания работы миссии численность представителей МАГАТЭ на станции сократится до двух человек – они будут находиться на ЗАЭС постоянно.
6 сентября МАГАТЭ опубликовало официальной отчет по ситуации на АЭС. В нем организация предложила немедленно начать консультации о создании системы ядерной безопасности и защиты территории станции и зоны вокруг нее.
11 сентября "Энергоатом" сообщил, что на Запорожской атомной электростанции полностью отключили последний рабочий энергоблок, его переведут в холодный режим. 12 сентября Гросси заявил, что на Запорожской атомной электростанции сохраняется опасность аварии даже в режиме холодного отключения.