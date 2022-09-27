ВСУ в Херсонской области "отминусовали" баржу оккупантов и три комплекса "Панцирь-С1" – ОК "Юг"

В целом ракетно-артиллерийские подразделения отработали 250 огневых задач. В Херсонском и Бериславском районах поражены четыре района сосредоточения вооружения и техники оккупантов и четыре склада с боеприпасами.

"Еще одна баржа в районе Херсона у оккупантов отминусована вместе с надеждой наладить сообщение между берегами Днепра. Огневой контроль проведен и по позициям противовоздушной обороны, и по попыткам оккупантов восстановить пропускные способности моста в Новой Каховке. Подтвержденные потери врага составляют 77 рашистов, шесть танков, пять гаубиц, в том числе самоходная "Мста-С", три зенитных пушечно-ракетных комплексы "Панцирь-С1" и 14 единиц авто-бронетехники", – говорится в сообщении.

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