ВСУ в Херсонской области "отминусовали" баржу оккупантов и три комплекса "Панцирь-С1" – ОК "Юг"

В целом ракетно-артиллерийские подразделения отработали 250 огневых задач. В Херсонском и Бериславском районах поражены четыре района сосредоточения вооружения и техники оккупантов и четыре склада с боеприпасами.
"Еще одна баржа в районе Херсона у оккупантов отминусована вместе с надеждой наладить сообщение между берегами Днепра. Огневой контроль проведен и по позициям противовоздушной обороны, и по попыткам оккупантов восстановить пропускные способности моста в Новой Каховке. Подтвержденные потери врага составляют 77 рашистов, шесть танков, пять гаубиц, в том числе самоходная "Мста-С", три зенитных пушечно-ракетных комплексы "Панцирь-С1" и 14 единиц авто-бронетехники", – говорится в сообщении.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.
Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 27 сентября, составили около 57 750 военных, 2306 танков, 261 самолет, 224 вертолета и 15 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".