За сутки ВСУ уничтожили 550 оккупантов, 16 танков и самолет – Генштаб

Войска РФ в войне против Украины потеряли более 2,3 тыс. танков Фото: EPA

"Наибольшие потери противник понес на краматорском и донецком направлениях. Данные уточняются", – говорится в сообщении.

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