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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За сутки ВСУ уничтожили 550 оккупантов, 16 танков и самолет – Генштаб

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Войска РФ в войне против Украины потеряли более 2,3 тыс. танков
Войска РФ в войне против Украины потеряли более 2,3 тыс. танков
Фото: EPA

Вооруженные силы Украины ликвидировали уже 57 750 российских оккупантов (+550 за прошлые сутки). Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook 27 сентября.

Другие потери оккупантов составили:

  • танки – 2306 (+16);
  • боевые бронированные машины – 4881 (+24);
  • артиллерийские системы – 1378 (+9);
  • РСЗО – 331 (+1);
  • средства ПВО – 175 (+3);
  • самолеты  – 261 (+1);
  • вертолеты – 224;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 977 (+7);
  • крылатые ракеты – 241;
  • корабли /катера – 15;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 3730 (+19);
  • специальная техника – 131.

"Наибольшие потери противник понес на краматорском и донецком направлениях. Данные уточняются", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid025uQPEEneByeJ197VhGpDGxjdUdrS9v7d6ceaF9REjXthTRL8QGGGegPxCYTKKEdQl

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Генштаб ВСУ, танки, самолеты, война России против Украины, потери России, погибшие российские военные
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