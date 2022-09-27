Авиация сил обороны Украины за сутки нанесла 28 ударов по позициям оккупантов – Генштаб ВСУ

"Авиация сил обороны нанесла 28 ударов. Подтверждено поражение более 20 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника и семи позиций зенитных ракетных комплексов. Потери врага уточняются", – говорится в сообщении.

Также ракетные войска и артиллерия поразили, по данным Генштаба, пять пунктов управления, 12 районов сосредоточения живой силы и техники войск РФ, две позиции зенитных ракетных комплексов, три склада с боеприпасами, а также более 10 "отдельных важных целей".

Война России против Украины. Главное (обновляется)