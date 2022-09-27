Генштаб ВСУ: Подтверждено успешное поражение личного состава и техники оккупантов в предыдущие дни

"Подтверждено успешное поражение личного состава и техники противника в предыдущие дни. Так, в Херсоне были уничтожены и выведены из строя семь грузовиков "Урал", в Мелитополе уничтожены до 10 единиц вооружения и военной техники и более 20 оккупантов", – говорится в сообщении.
Также в районах населенных пунктов Токмак и Черниговка Запорожской области уничтожен комплекс С-300 и пять единиц военной техники, ранены более 50 оккупантов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.
Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 26 сентября, составили около 57 200 военных, 2290 танков, 260 самолетов, 224 вертолета и 15 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".