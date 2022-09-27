Генштаб ВСУ: Подтверждено успешное поражение личного состава и техники оккупантов в предыдущие дни

"Подтверждено успешное поражение личного состава и техники противника в предыдущие дни. Так, в Херсоне были уничтожены и выведены из строя семь грузовиков "Урал", в Мелитополе уничтожены до 10 единиц вооружения и военной техники и более 20 оккупантов", – говорится в сообщении.

Также в районах населенных пунктов Токмак и Черниговка Запорожской области уничтожен комплекс С-300 и пять единиц военной техники, ранены более 50 оккупантов.

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