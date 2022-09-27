ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

За сутки оккупанты нанесли по территории Украины девять ракетных и 22 авиаудара – Генштаб ВСУ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Войска РФ продолжают наносить удары по территории Украины
Войска РФ продолжают наносить удары по территории Украины
Фото: EPA

За прошлые сутки российские войска нанесли девять ракетных и 22 авиаудара по территории Украины. Об этом сообщил пресс-центр Генштаба Вооруженных сил Украины 27 сентября в Facebook.

"Остается угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины. Так, за минувшие сутки противник нанес девять ракетных и 22 авиационных удара, совершил более 90 обстрелов из реактивных систем залпового огня. За прошедшие сутки враг задействовал ударные БПЛА в районе населенного пункта Беленькое Одесской области", – говорится в сообщении.

В результате пострадали более 50 населенных пунктов. Среди них Славянск, Краматорск, Соледар, Авдеевка, Новополь, Запорожье, Марганец, Мусиевка, Кривой Рог, Никополь, Потемкино, Осокоровка, Николаев, Очаков и Беленькое.

Также оккупанты из танков, минометов и артиллерии обстреливали населенные пункты на Слобожанском, Краматорском, Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском, Запорожском и Южнобугском направлениях.

"В течение суток подразделения Сил обороны отразили атаки противника в районах населенных пунктов Соледар, Курдюмовка, Зайцево, Майорск, Бахмут, Каменка, Первомайское", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02nLUPdMrJuoXA4H4RcoLavm32Rcby9ddbysSXdmbLdG71Dfdq76mZLrt223bMAoujl

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

По данным президента Владимира Зеленского на 15 сентября, Россия выпустила по территории Украины более 3800 ракет. Часть из них была сбита силами ПВО.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Генштаб ВСУ, обстрелы, война России против Украины, ракеты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
В Польше отменили концерты британского певца Уотерса после его антиукраинских заявлений
В Польше отменили концерты британского певца Уотерса после его антиукраинских заявлений
43-летняя Полякова рассказала, что старит женщин, которым больше 35 лет
43-летняя Полякова рассказала, что старит женщин, которым больше 35 лет
Каминская: Хочу домой к любимому, который помогает ВСУ приблизить нашу победу
Каминская: Хочу домой к любимому, который помогает ВСУ приблизить нашу победу
"Я женщина и меня не описать одним предложением". Наталья Кличко спустя полтора месяца после сообщения о разводе дала интервью
"Я женщина и меня не описать одним предложением". Наталья Кличко спустя полтора месяца после сообщения о разводе дала интервью
"Такая естественная и жизнерадостная". Самый молодой премьер-министр Финляндии в выходной записала видео на фоне здания правительства
"Такая естественная и жизнерадостная". Самый молодой премьер-министр Финляндии в выходной записала видео на фоне здания правительства
"Любовь во взгляде". Решетник показал романтическое фото с женой
"Любовь во взгляде". Решетник показал романтическое фото с женой
"Зачем ждать ядерку?", "Ще... ще... Щекавица". Украинцы в сети обсуждают проведение самой многочисленной оргии в столице
"Зачем ждать ядерку?", "Ще... ще... Щекавица". Украинцы в сети обсуждают проведение самой многочисленной оргии в столице
Мать убитого российскими оккупантами актера Паши Ли рассказала, кем он был на самом деле. Она назвала гибель сына военным преступлением
Мать убитого российскими оккупантами актера Паши Ли рассказала, кем он был на самом деле. Она назвала гибель сына военным преступлением
"Боже, даже Кличко развелся". Полякова с Ефросининой обсудили мужские измены
"Боже, даже Кличко развелся". Полякова с Ефросининой обсудили мужские измены
"Это очень больно". Кацурина призналась, что просит дочь не слушать при ней песни Дорофеевой
"Это очень больно". Кацурина призналась, что просит дочь не слушать при ней песни Дорофеевой
Эвакуированные театры Мариуполя и Харькова выступили на фестивале в Кропивницком
Эвакуированные театры Мариуполя и Харькова выступили на фестивале в Кропивницком
Ефросинина и Полякова рассказали, за что благодарны Гордону и Бацман
Ефросинина и Полякова рассказали, за что благодарны Гордону и Бацман
Данилко на гастролях за границей позировал с Белоконь в телефонной будке
Данилко на гастролях за границей позировал с Белоконь в телефонной будке
Мейхер на природе выставила пятую точку в летнем платье. Фото
Мейхер на природе выставила пятую точку в летнем платье. Фото
  Усик: У меня трое детей. Они готовы: им надо и сестра, и брат. Я тоже готов. Тружусь в этом направлении
  Усик: У меня трое детей. Они готовы: им надо и сестра, и брат. Я тоже готов. Тружусь в этом направлении G
Дмитрий ГОРДОН
"Мучился, чтобы россиянином стать, а теперь заберут". Ясинский высмеял заявление Бардаша о российском паспорте после старта мобилизации в РФ
"Мучился, чтобы россиянином стать, а теперь заберут". Ясинский высмеял заявление Бардаша о российском паспорте после старта мобилизации в РФ
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Ким о семье: Проблемы начались, потому что забываешь звонить. Это реально так. Супруга ждала до трех ночи, иногда и до четырех (100294)
2
"Близко к сердцу принимайте только детей". Невестка Ющенко показала прогулку с новорожденным сыном (68353)
3
"Сочувствую ему", "Готовился к этой роли всю жизнь". Букингемский дворец показал, как работает 73-летний Чарльз III (55637)
4
Кацурина рассказала, как Dantes узнал, что у Дорофеевой роман с ее мужем (54028)
5
"Такая красивая". Самый молодой премьер-министр Финляндии восхитила соцсети селфи, которое сделала во время отдыха на природе (28065)
6
Зета-Джонс показала, как сейчас выглядит ее 78-летний муж, Майкл Дуглас. Фото (14590)
7
"Главные слова вы знаете". Делон закончил интервью с Зеленским фразой: "Слава Украине!" Украинский президент отреагировал. Видео (13750)
8
Сталлоне помирился с женой спустя месяц после ее заявления о разводе – СМИ (9061)
 
 
 
 