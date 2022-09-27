За сутки оккупанты нанесли по территории Украины девять ракетных и 22 авиаудара – Генштаб ВСУ

"Остается угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины. Так, за минувшие сутки противник нанес девять ракетных и 22 авиационных удара, совершил более 90 обстрелов из реактивных систем залпового огня. За прошедшие сутки враг задействовал ударные БПЛА в районе населенного пункта Беленькое Одесской области", – говорится в сообщении.

В результате пострадали более 50 населенных пунктов. Среди них Славянск, Краматорск, Соледар, Авдеевка, Новополь, Запорожье, Марганец, Мусиевка, Кривой Рог, Никополь, Потемкино, Осокоровка, Николаев, Очаков и Беленькое.

Также оккупанты из танков, минометов и артиллерии обстреливали населенные пункты на Слобожанском, Краматорском, Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском, Запорожском и Южнобугском направлениях.

"В течение суток подразделения Сил обороны отразили атаки противника в районах населенных пунктов Соледар, Курдюмовка, Зайцево, Майорск, Бахмут, Каменка, Первомайское", – говорится в сообщении.

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