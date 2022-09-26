Оккупанты ударили шестью ракетами по Шосткинскому району – Сумская ОВА

Около 14.00 по территории Шосткинского района прилетело шесть ракет оккупантов, отметил Живицкий Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий.

"Шосткинский район. Сегодня около 14.00 по территории района прилетело шесть ракет. В некоторых населенных пунктах отсутствует электроснабжение", – написал руководитель ОВА.

По словам Живицкого, потерь среди населения в результате ракетного удара оккупантов предварительно нет.

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