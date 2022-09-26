Оккупанты ударили шестью ракетами по Шосткинскому району – Сумская ОВА

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий.
"Шосткинский район. Сегодня около 14.00 по территории района прилетело шесть ракет. В некоторых населенных пунктах отсутствует электроснабжение", – написал руководитель ОВА.
По словам Живицкого, потерь среди населения в результате ракетного удара оккупантов предварительно нет.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля часть Сумской области была оккупирована.
В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают Сумскую область с российской территории.