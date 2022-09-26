ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты вечером одновременно нанесли удары по центру Краматорска и Славянска – глава Донецкой ОВА

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В Краматорске рашисты поразили центр города: одна ракета упала в парк скульптур "Рожденные в Украине", отметил Кириленко
В Краматорске рашисты поразили центр города: одна ракета упала в парк скульптур "Рожденные в Украине", отметил Кириленко
Скриншот: Павло Кириленко / Facebook

Российские оккупационные войска вечером 26 сентября одновременно нанесли удары по Краматорску и Славянску Донецкой области.

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Павел Кириленко.

"В Краматорске рашисты поразили центр города: одна ракета упала в парк скульптур "Рожденные в Украине" авторства известного художника с Донбасса Вячеслава Гутыри, другая попала в пятиэтажку, – написал руководитель ОВА. – Скульптуры уцелели, лишь некоторые иссечены обломками. Вторая ракета нанесла значительно больший вред: в результате прямого попадания разрушена стена в одной из квартир пятиэтажки, четыре человека получили ранения. В доме выбиты по меньшей мере 34 окна, частично повреждена кровля".

В Славянске под обстрел попал жилой массив в центре города, добавил Кириленко.

"Повреждены по меньшей мере три здания", – отметил глава Донецкой ОВА.

https://www.facebook.com/pavlokyrylenko.donoda/videos/2479318008876426/

Начальник городской военно-гражданской администрации Славянска Вадим Лях рассказал в Facebook, что вражеские обстрелы были зафиксированы в районе улицы Барвенковской и в центре города – улиц Ботанической и Шевченко.

"Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", – подчеркнул Лях.

https://www.facebook.com/Vadymlyakh/posts/pfbid0pZEQZ4JZD6pSPH6iygcfRxB5ezTrh34GZWEcyEU4RqCCgH8dVKihFmsGNPZGnJ1Jl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия открыто вторглась в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, бои идут на востоке и юге страны.

Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил Кириленко 26 августа.

Теги: Россия, Украина, Донецкая область, Славянск, Краматорск, Донецкая ОГА, парк, обстрелы, война России против Украины, ракеты, пострадавшие, скульптура, разрушения, ранение, Павел Кириленко, Вадим Лях, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Любовь во взгляде". Решетник показал романтическое фото с женой
"Любовь во взгляде". Решетник показал романтическое фото с женой
"Зачем ждать ядерку?", "Ще... ще... Щекавица". Украинцы в сети обсуждают проведение самой многочисленной оргии в столице
"Зачем ждать ядерку?", "Ще... ще... Щекавица". Украинцы в сети обсуждают проведение самой многочисленной оргии в столице
Мать убитого российскими оккупантами актера Паши Ли рассказала, кем он был на самом деле. Она назвала гибель сына военным преступлением
Мать убитого российскими оккупантами актера Паши Ли рассказала, кем он был на самом деле. Она назвала гибель сына военным преступлением
"Боже, даже Кличко развелся". Полякова с Ефросининой обсудили мужские измены
"Боже, даже Кличко развелся". Полякова с Ефросининой обсудили мужские измены
"Это очень больно". Кацурина призналась, что просит дочь не слушать при ней песни Дорофеевой
"Это очень больно". Кацурина призналась, что просит дочь не слушать при ней песни Дорофеевой
Эвакуированные театры Мариуполя и Харькова выступили на фестивале в Кропивницком
Эвакуированные театры Мариуполя и Харькова выступили на фестивале в Кропивницком
Ефросинина и Полякова рассказали, за что благодарны Гордону и Бацман
Ефросинина и Полякова рассказали, за что благодарны Гордону и Бацман
Данилко на гастролях за границей позировал с Белоконь в телефонной будке
Данилко на гастролях за границей позировал с Белоконь в телефонной будке
Мейхер на природе выставила пятую точку в летнем платье. Фото
Мейхер на природе выставила пятую точку в летнем платье. Фото
  Усик: У меня трое детей. Они готовы: им надо и сестра, и брат. Я тоже готов. Тружусь в этом направлении
  Усик: У меня трое детей. Они готовы: им надо и сестра, и брат. Я тоже готов. Тружусь в этом направлении G
Дмитрий ГОРДОН
"Мучился, чтобы россиянином стать, а теперь заберут". Ясинский высмеял заявление Бардаша о российском паспорте после старта мобилизации в РФ
"Мучился, чтобы россиянином стать, а теперь заберут". Ясинский высмеял заявление Бардаша о российском паспорте после старта мобилизации в РФ
"Алла девчулька!", "Красотка". Пугачева появилась на вечеринке российского певца в черном мини-платье. Фото
"Алла – девчулька!", "Красотка". Пугачева появилась на вечеринке российского певца в черном мини-платье. Фото
  Тринчер вышла замуж. Видео
  Тринчер вышла замуж. Видео
"Какая серьезная женщина". Сопонару показала свои новые фото и призвала помочь детскому центру в Чернигове
"Какая серьезная женщина". Сопонару показала свои новые фото и призвала помочь детскому центру в Чернигове
  "Орки в мішках повернулись в родини. Доброго вечора! Ми з України!" Композитор Булгачев выпустил песню. Видео
  "Орки в мішках повернулись в родини. Доброго вечора! Ми з України!" Композитор Булгачев выпустил песню. Видео
Кацурина рассказала, как Dantes узнал, что у Дорофеевой роман с ее мужем
Кацурина рассказала, как Dantes узнал, что у Дорофеевой роман с ее мужем
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Ким о семье: Проблемы начались, потому что забываешь звонить. Это реально так. Супруга ждала до трех ночи, иногда и до четырех (97225)
2
"Близко к сердцу принимайте только детей". Невестка Ющенко показала прогулку с новорожденным сыном (68094)
3
"Сочувствую ему", "Готовился к этой роли всю жизнь". Букингемский дворец показал, как работает 73-летний Чарльз III (55281)
4
Кацурина рассказала, как Dantes узнал, что у Дорофеевой роман с ее мужем (36323)
5
"Такая красивая". Самый молодой премьер-министр Финляндии восхитила соцсети селфи, которое сделала во время отдыха на природе (27541)
6
"Оккупанты бросали оружие и забирали бытовую технику. Пытались тащить с собой все, что могли". Педан побывал в освобожденном Изюме (18350)
7
"Я принимаю свое тело и отпускаю потребность выглядеть безупречно, бросать вызов гравитации". Пэлтроу накануне 50-летия снялась в бикини (15755)
8
"Главные слова вы знаете". Делон закончил интервью с Зеленским фразой: "Слава Украине!" Украинский президент отреагировал. Видео (13637)
 
 
 
 