Оккупанты вечером одновременно нанесли удары по центру Краматорска и Славянска – глава Донецкой ОВА

В Краматорске рашисты поразили центр города: одна ракета упала в парк скульптур "Рожденные в Украине", отметил Кириленко Скриншот: Павло Кириленко / Facebook

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Павел Кириленко.

"В Краматорске рашисты поразили центр города: одна ракета упала в парк скульптур "Рожденные в Украине" авторства известного художника с Донбасса Вячеслава Гутыри, другая попала в пятиэтажку, – написал руководитель ОВА. – Скульптуры уцелели, лишь некоторые иссечены обломками. Вторая ракета нанесла значительно больший вред: в результате прямого попадания разрушена стена в одной из квартир пятиэтажки, четыре человека получили ранения. В доме выбиты по меньшей мере 34 окна, частично повреждена кровля".

В Славянске под обстрел попал жилой массив в центре города, добавил Кириленко.

"Повреждены по меньшей мере три здания", – отметил глава Донецкой ОВА.

Начальник городской военно-гражданской администрации Славянска Вадим Лях рассказал в Facebook, что вражеские обстрелы были зафиксированы в районе улицы Барвенковской и в центре города – улиц Ботанической и Шевченко.

"Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", – подчеркнул Лях.

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