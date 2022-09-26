Оккупанты вечером одновременно нанесли удары по центру Краматорска и Славянска – глава Донецкой ОВА

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Павел Кириленко.
"В Краматорске рашисты поразили центр города: одна ракета упала в парк скульптур "Рожденные в Украине" авторства известного художника с Донбасса Вячеслава Гутыри, другая попала в пятиэтажку, – написал руководитель ОВА. – Скульптуры уцелели, лишь некоторые иссечены обломками. Вторая ракета нанесла значительно больший вред: в результате прямого попадания разрушена стена в одной из квартир пятиэтажки, четыре человека получили ранения. В доме выбиты по меньшей мере 34 окна, частично повреждена кровля".
В Славянске под обстрел попал жилой массив в центре города, добавил Кириленко.
"Повреждены по меньшей мере три здания", – отметил глава Донецкой ОВА.
Начальник городской военно-гражданской администрации Славянска Вадим Лях рассказал в Facebook, что вражеские обстрелы были зафиксированы в районе улицы Барвенковской и в центре города – улиц Ботанической и Шевченко.
"Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", – подчеркнул Лях.
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Российская армия открыто вторглась в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, бои идут на востоке и юге страны.
Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил Кириленко 26 августа.