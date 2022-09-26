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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские оккупанты за сутки убили трех мирных жителей Донецкой области – ОВА

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Всего с начала полномасштабного вторжения России в Донецкой области погибло как минимум 887 мирных жителей
Всего с начала полномасштабного вторжения России в Донецкой области погибло как минимум 887 мирных жителей
Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

За минувшие сутки в результате обстрелов Донецкой области со стороны российских оккупантов погибло три человека. Об этом 26 сентября в Telegram заявил глава областной военной администрации Павел Кириленко.

"За 25 сентября россияне убили трех мирных жителей Донецкой области: двоих в Авдеевке и одного в Бахмуте", – написал Кириленко.

По его данным, еще 11 человек получили ранения.

Всего с начала полномасштабного вторжения России в Донецкой области погибло как минимум 887 мирных жителей, еще 2244 получили ранения. Кириленко подчеркнул, что пока нет возможности установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

"Каждый военный преступник будет наказан!" – отметил глава ОВА.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия открыто вторглась в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, бои идут на востоке и юге страны.

Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил Кириленко 26 августа.

Теги: Россия, Украина, Донецкая область, Вооруженные силы Украины, Авдеевка, жертвы, обстрелы, война России против Украины, Бахмут, ранение, Павел Кириленко, российские оккупанты
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