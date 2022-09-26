Российские оккупанты за сутки убили трех мирных жителей Донецкой области – ОВА

Всего с начала полномасштабного вторжения России в Донецкой области погибло как минимум 887 мирных жителей Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

"За 25 сентября россияне убили трех мирных жителей Донецкой области: двоих в Авдеевке и одного в Бахмуте", – написал Кириленко.

По его данным, еще 11 человек получили ранения.

Всего с начала полномасштабного вторжения России в Донецкой области погибло как минимум 887 мирных жителей, еще 2244 получили ранения. Кириленко подчеркнул, что пока нет возможности установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

"Каждый военный преступник будет наказан!" – отметил глава ОВА.

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