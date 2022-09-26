Российские оккупанты за сутки убили трех мирных жителей Донецкой области – ОВА

"За 25 сентября россияне убили трех мирных жителей Донецкой области: двоих в Авдеевке и одного в Бахмуте", – написал Кириленко.
По его данным, еще 11 человек получили ранения.
Всего с начала полномасштабного вторжения России в Донецкой области погибло как минимум 887 мирных жителей, еще 2244 получили ранения. Кириленко подчеркнул, что пока нет возможности установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
"Каждый военный преступник будет наказан!" – отметил глава ОВА.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российская армия открыто вторглась в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, бои идут на востоке и юге страны.
Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил Кириленко 26 августа.