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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Донецкой области оккупанты обстреливали гражданские объекты вдоль всей линии фронта, два человека погибли

В Донецкой области ранены не менее 14 человек в результате последних обстрелов россиян
В Донецкой области ранены не менее 14 человек в результате последних обстрелов россиян
Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов населенных пунктов Донецкой области погибли два мирных жителя, еще восемь получили ранения. Об этом сообщил в Telegram глава ОВА Павел Кириленко в сводке по состоянию на 08.00 25 сентября.

По его данным, погибли двое жителей Бахмута. Ранены шесть гражданских в Красногоровке, и по одному в Святогорске и Нью-Йорке.

С начала полномасштабного российского вторжения погибли 884 жителей Донецкой области и 2233 были ранены. "Сейчас невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", – добавил Кириленко.

Позднее он сообщил, что этой ночью россияне били по гражданским объектам по всей линии фронта от Великой Новоселки до Святогорска. 

В Краматорском районе больше всего пострадала Святогорская община. В Святогорске снаряд попал в многоэтажное здание – ранены шесть человек. Также два частных дома повреждены в Крестище. 

В Великоновоселковской общине россияне ударили из ЗРК С-300 по Андреевке – повредили три дома и местную школу, без пострадавших.

Поздним вечером россияне снова попали в Красногоровскую опорную школу. Ночью произошел еще один обстрел города – ранен один человек.

Ночью были единичные прилеты по старой и центральной частям Авдеевки, к утру – массированный артобстрел центра города. По предварительной информации, пострадавших нет.

В Бахмутском районе россияне стреляли кассетными снарядами по Часовоярской общине – без пострадавших.

Контекст:

Российская армия открыто вторглась в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, бои идут на востоке и юге страны.

Вооруженные силы Украины контролируют Донецкую область на 45%, сообщал Кириленко 26 августа. В сентябре украинским военным удалось продвинуться в регионе

Теги: Донецкая область, раненые, Авдеевка, Красногоровка, Андреевка, Святогорск, обстрелы, Бахмут, погибшие, Павел Кириленко, Нью-Йорк Донецкой области
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