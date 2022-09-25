В Донецкой области оккупанты обстреливали гражданские объекты вдоль всей линии фронта, два человека погибли

По его данным, погибли двое жителей Бахмута. Ранены шесть гражданских в Красногоровке, и по одному в Святогорске и Нью-Йорке.
С начала полномасштабного российского вторжения погибли 884 жителей Донецкой области и 2233 были ранены. "Сейчас невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", – добавил Кириленко.
Позднее он сообщил, что этой ночью россияне били по гражданским объектам по всей линии фронта от Великой Новоселки до Святогорска.
В Краматорском районе больше всего пострадала Святогорская община. В Святогорске снаряд попал в многоэтажное здание – ранены шесть человек. Также два частных дома повреждены в Крестище.
В Великоновоселковской общине россияне ударили из ЗРК С-300 по Андреевке – повредили три дома и местную школу, без пострадавших.
Поздним вечером россияне снова попали в Красногоровскую опорную школу. Ночью произошел еще один обстрел города – ранен один человек.
Ночью были единичные прилеты по старой и центральной частям Авдеевки, к утру – массированный артобстрел центра города. По предварительной информации, пострадавших нет.
В Бахмутском районе россияне стреляли кассетными снарядами по Часовоярской общине – без пострадавших.
Российская армия открыто вторглась в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, бои идут на востоке и юге страны.
Вооруженные силы Украины контролируют Донецкую область на 45%, сообщал Кириленко 26 августа. В сентябре украинским военным удалось продвинуться в регионе.