В Донецкой области оккупанты обстреливали гражданские объекты вдоль всей линии фронта, два человека погибли

В Донецкой области ранены не менее 14 человек в результате последних обстрелов россиян Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

По его данным, погибли двое жителей Бахмута. Ранены шесть гражданских в Красногоровке, и по одному в Святогорске и Нью-Йорке.

С начала полномасштабного российского вторжения погибли 884 жителей Донецкой области и 2233 были ранены. "Сейчас невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", – добавил Кириленко.

Позднее он сообщил, что этой ночью россияне били по гражданским объектам по всей линии фронта от Великой Новоселки до Святогорска.

В Краматорском районе больше всего пострадала Святогорская община. В Святогорске снаряд попал в многоэтажное здание – ранены шесть человек. Также два частных дома повреждены в Крестище.

В Великоновоселковской общине россияне ударили из ЗРК С-300 по Андреевке – повредили три дома и местную школу, без пострадавших.

Поздним вечером россияне снова попали в Красногоровскую опорную школу. Ночью произошел еще один обстрел города – ранен один человек.

Ночью были единичные прилеты по старой и центральной частям Авдеевки, к утру – массированный артобстрел центра города. По предварительной информации, пострадавших нет.

В Бахмутском районе россияне стреляли кассетными снарядами по Часовоярской общине – без пострадавших.