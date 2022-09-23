Оккупанты за сутки убили семь мирных жителей Донецкой области – ОВА

"За 22 сентября россияне убили семь мирных жителей Донецкой области: троих в Бахмуте, двоих в Торецке, одного во Часовом Яру и одного в Клещеевке", – написал Кириленко.
По данным главы ОВА, еще 17 человек получили ранения.
Всего с начала полномасштабного вторжения РФ в регионе погибли как минимум 880 граждан, еще 2222 мирных жителя получили ранения. Кириленко подчеркнул, что пока нет возможности установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
"За каждое преступление будет наказание!" – отметил глава ОВА.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российская армия открыто вторглась в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, бои идут на востоке и юге страны.
Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил Кириленко 26 августа.