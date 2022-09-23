Оккупанты за сутки убили семь мирных жителей Донецкой области – ОВА

Всего с начала полномасштабного вторжения РФ в Донецкой области погибли как минимум 880 граждан Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

"За 22 сентября россияне убили семь мирных жителей Донецкой области: троих в Бахмуте, двоих в Торецке, одного во Часовом Яру и одного в Клещеевке", – написал Кириленко.

По данным главы ОВА, еще 17 человек получили ранения.

Всего с начала полномасштабного вторжения РФ в регионе погибли как минимум 880 граждан, еще 2222 мирных жителя получили ранения. Кириленко подчеркнул, что пока нет возможности установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

"За каждое преступление будет наказание!" – отметил глава ОВА.

Война России против Украины. Главное (обновляется)