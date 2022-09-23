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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты за сутки убили семь мирных жителей Донецкой области – ОВА

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Всего с начала полномасштабного вторжения РФ в Донецкой области погибли как минимум 880 граждан
Всего с начала полномасштабного вторжения РФ в Донецкой области погибли как минимум 880 граждан
Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

За прошедшие сутки в результате обстрелов со стороны российских оккупантов погибло семь мирных жителей Донецкой области. Об этом 23 сентября в Telegram заявил глава областной военной администрации Павел Кириленко.

"За 22 сентября россияне убили семь мирных жителей Донецкой области: троих в Бахмуте, двоих в Торецке, одного во Часовом Яру и одного в Клещеевке", – написал Кириленко.

По данным главы ОВА, еще 17 человек получили ранения.

Всего с начала полномасштабного вторжения РФ в регионе погибли как минимум 880 граждан, еще 2222 мирных жителя получили ранения. Кириленко подчеркнул, что пока нет возможности установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

"За каждое преступление будет наказание!" – отметил глава ОВА.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия открыто вторглась в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, бои идут на востоке и юге страны.

Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил Кириленко 26 августа.

Теги: Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, жертвы, обстрелы, война России против Украины, Бахмут, Торецк, ранение, Павел Кириленко, Часов Яр
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