Энергетики и ВСУ вернули свет для 10 тыс. семей в Донецкой области – ДТЭК

"За 21 сентября энергетикам удалось отремонтировать поврежденные обстрелами электросети в пяти населенных пунктах Донецкой области. Свет вернули в 10 тыс. домов жителей Краматорского, Бахмутского и Покровского районов", – сообщили в компании.
Самыми тяжелыми направлениями остаются бахмутское, авдеевское, торецкое и марьинское.
"Без света пока остаются 108 населенных пунктов области. Энергетики обязательно вернут свет всем жителям области, как только получат разрешение на проведение работ от Вооруженных сил Украины", – утверждают в энергокомпании.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Компании ДТЭК, "Укрэнерго", "Центрэнерго" и "Укрзалізниця" запустили проект "Герои энергетического фронта", в рамках которого собраны и опубликованы истории энергетиков, продолжающих героически работать в условиях войны.