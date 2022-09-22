Энергетики и ВСУ вернули свет для 10 тыс. семей в Донецкой области – ДТЭК

Самыми тяжелыми направлениями остаются бахмутское, авдеевское, торецкое и марьинское, отметили в ДТЭК Фото: dtek.com

"За 21 сентября энергетикам удалось отремонтировать поврежденные обстрелами электросети в пяти населенных пунктах Донецкой области. Свет вернули в 10 тыс. домов жителей Краматорского, Бахмутского и Покровского районов", – сообщили в компании.

Самыми тяжелыми направлениями остаются бахмутское, авдеевское, торецкое и марьинское.

"Без света пока остаются 108 населенных пунктов области. Энергетики обязательно вернут свет всем жителям области, как только получат разрешение на проведение работ от Вооруженных сил Украины", – утверждают в энергокомпании.

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