"Энергоатом" рассматривает возможность восстановления проекта Чигиринской АЭС

На встрече стороны обсудили вопрос о предоставлении разрешения на выполнение геодезических работ Фото: chigirinskaotg.gov.ua

На рабочей встрече с представителем "Энергоатома" Сергеем Косенко стороны обсудили детали, которые "могут возникать на начальном этапе переговоров". При этом за само строительство, отметили в общине, говорить было еще рано.

Речь на встрече шла о предоставлении разрешения на выполнение геодезических работ площадки, которую могут рассматривать под строительство АЭС.

В общине рассказали о том, что на территории восточнее Чигирина во времена СССР должны были построить атомную электростанцию и городок энергетиков Орбита на 20 тыс. населения. Однако проект был остановлен из-за аварии на Чернобыльской АЭС.