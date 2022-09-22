"Энергоатом" рассматривает возможность восстановления проекта Чигиринской АЭС

На рабочей встрече с представителем "Энергоатома" Сергеем Косенко стороны обсудили детали, которые "могут возникать на начальном этапе переговоров". При этом за само строительство, отметили в общине, говорить было еще рано.
Речь на встрече шла о предоставлении разрешения на выполнение геодезических работ площадки, которую могут рассматривать под строительство АЭС.
В общине рассказали о том, что на территории восточнее Чигирина во времена СССР должны были построить атомную электростанцию и городок энергетиков Орбита на 20 тыс. населения. Однако проект был остановлен из-за аварии на Чернобыльской АЭС.
В Украине действуют четыре атомные электростанции, которые имеют в общей сложности 15 энергоблоков: Запорожская (временно оккупирована), Ровенская, Хмельницкая и Южно-Украинская.
11 июля компания Westinghouse Electric объявила о новом контракте с "Энергоатомом". Westinghouse предоставит техническую информацию для строительства двух реакторов AP1000 на Хмельницкой атомной электростанции в Украине.