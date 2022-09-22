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"Энергоатом" рассматривает возможность восстановления проекта Чигиринской АЭС

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На встрече стороны обсудили вопрос о предоставлении разрешения на выполнение геодезических работ
На встрече стороны обсудили вопрос о предоставлении разрешения на выполнение геодезических работ
Фото: chigirinskaotg.gov.ua

Площадку в Чигирине Черкасской области снова начали рассматривать как место для возможной АЭС, поскольку она имеет выгодное расположение и хороший доступ к водным ресурсам и электросетям. Об этом сообщили в Чигиринской городской территориальной общине.

На рабочей встрече с представителем "Энергоатома" Сергеем Косенко стороны обсудили детали, которые "могут возникать на начальном этапе переговоров". При этом за само строительство, отметили в общине, говорить было еще рано.

Речь на встрече шла о предоставлении разрешения на выполнение геодезических работ площадки, которую могут рассматривать под строительство АЭС.

В общине рассказали о том, что на территории восточнее Чигирина во времена СССР должны были построить атомную электростанцию и городок энергетиков Орбита на 20 тыс. населения. Однако проект был остановлен из-за аварии на Чернобыльской АЭС.

Контекст:

В Украине действуют четыре атомные электростанции, которые имеют в общей сложности 15 энергоблоков: Запорожская (временно оккупирована), Ровенская, Хмельницкая и Южно-Украинская.

11 июля компания Westinghouse Electric объявила о новом контракте с "Энергоатомом". Westinghouse предоставит техническую информацию для строительства двух реакторов AP1000 на Хмельницкой атомной электростанции в Украине.

Теги: энергетика, переговоры, строительство, АЭС, Энергоатом, электростанция
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