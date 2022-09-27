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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Вечером РФ атаковала Одессу тремя иранскими дронами Shahed-136, ПВО сбила все – командование

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Оккупанты снова пытались атаковать Одессу, дроны сбила ПВО
Оккупанты снова пытались атаковать Одессу, дроны сбила ПВО
Фото: Думская — новости Одессы. Украина / Telegram

Вечером российские оккупационные войска атаковали Одесскую область иранскими дронами-камикадзе Shahed-136, они были сбиты силами противовоздушной обороны.

Об этом пресс-служба воздушного командования "Юг" проинформировала в Facebook.

"26 сентября в промежуток времени с 21.30 по 22.30 по Одесской области российские оккупационные войска направили три дрона-камикадзе Shahed-136, которые были уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг". Опыт, а главное – результат, наши люди получают в бою!" – отметили авторы сообщения. 

https://www.facebook.com/PvKPivden/posts/pfbid0127ZhjuRS1EZ7toCvyVPz7qtbTf8AkqMFWdrTTz1yc6SsYeHr5QSWY5Rpwvpcbzpl

Такую же информацию приводит пресс-служба оперативного командования "Юг", публикуя фото результатов работы ПВО. 

https://www.facebook.com/okPivden/posts/pfbid02TLejeB3tueVqAWQgzk6uh835QYCqvpFpx6vChwcJR5bkw4idfPExzpgkSzivbbLBl

В командовании Воздушных сил ВСУ уточнили, что три дрона сегодня вечером атаковали Одессу. Всего в течение суток в регионе сбили четыре иранских дрона-камикадзе Shahed-136. 

Взрывы и работу ПВО сегодня вечером слышали в Одессе. "Думская" публиковала фото вечернего города и следов от взрывов в небе. 

Контекст:

В сентябре было подтверждено применение Россией в Украине как минимум двух видов иранских БПЛА – дронов-камикадзе Shahed-136 и многоцелевых Mohajer-6. Например, вечером 22 сентября в Николаевской области сбили четыре таких дрона. 23 сентября за несколько часов в Одессе и Днепре сбили еще семь таких БПЛА. В Одессе тогда два Shahed-136 разрушили админздание в районе порта, погиб гражданский. 23 сентября на юге Украины сбили первый Mohajer-6. 24 сентября оккупанты, используя эти беспилотники, атаковали административное здание в центре города, ночью 26 сентября – поразили военный объект в области

Оккупанты перекрасили закупленные Shahed-136 в свои цвета и назвали их "Герань-2", рассказал командир артиллерии 92-й механизированной бригады ВСУ полковник Родион Кулагин, он отметил, что эти беспилотники обычно летают парами.

Сбивать эти БПЛА можно с помощью систем ПВО и даже стрелковым оружием, сообщали в Воздушном командовании ВСУ. Иранские беспилотники также эффективно поражаются зенитными пушками. Помимо этого, обезвредить такой дрон можно средствами радиоэлектронной борьбы.

Когда летом стало известно, что Россия и Иран планируют сделку на сотни беспилотников для военных действий в Украине, глава иранского МИД утверждал, что Тегеран избегает каких-либо действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации в Украине.

После того, как использование РФ иранских беспилотников в Украине подтвердилось на поле боя, президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел отреагировать. "Это шаги Ирана против суверенитета и территориальной целостности нашего государства, а также против жизни и здоровья граждан Украины", – подчеркнул пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров.

МИД решил лишить аккредитации посла Ирана и сократить штат посольства в Киеве.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Одесса, оружие, военные, ПВО, беспилотники, обстрелы, война России против Украины, дроны
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