Вечером РФ атаковала Одессу тремя иранскими дронами Shahed-136, ПВО сбила все – командование

Об этом пресс-служба воздушного командования "Юг" проинформировала в Facebook.
"26 сентября в промежуток времени с 21.30 по 22.30 по Одесской области российские оккупационные войска направили три дрона-камикадзе Shahed-136, которые были уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг". Опыт, а главное – результат, наши люди получают в бою!" – отметили авторы сообщения.
Такую же информацию приводит пресс-служба оперативного командования "Юг", публикуя фото результатов работы ПВО.
В командовании Воздушных сил ВСУ уточнили, что три дрона сегодня вечером атаковали Одессу. Всего в течение суток в регионе сбили четыре иранских дрона-камикадзе Shahed-136.
Взрывы и работу ПВО сегодня вечером слышали в Одессе. "Думская" публиковала фото вечернего города и следов от взрывов в небе.
В сентябре было подтверждено применение Россией в Украине как минимум двух видов иранских БПЛА – дронов-камикадзе Shahed-136 и многоцелевых Mohajer-6. Например, вечером 22 сентября в Николаевской области сбили четыре таких дрона. 23 сентября за несколько часов в Одессе и Днепре сбили еще семь таких БПЛА. В Одессе тогда два Shahed-136 разрушили админздание в районе порта, погиб гражданский. 23 сентября на юге Украины сбили первый Mohajer-6. 24 сентября оккупанты, используя эти беспилотники, атаковали административное здание в центре города, ночью 26 сентября – поразили военный объект в области.
Оккупанты перекрасили закупленные Shahed-136 в свои цвета и назвали их "Герань-2", рассказал командир артиллерии 92-й механизированной бригады ВСУ полковник Родион Кулагин, он отметил, что эти беспилотники обычно летают парами.
Сбивать эти БПЛА можно с помощью систем ПВО и даже стрелковым оружием, сообщали в Воздушном командовании ВСУ. Иранские беспилотники также эффективно поражаются зенитными пушками. Помимо этого, обезвредить такой дрон можно средствами радиоэлектронной борьбы.
Когда летом стало известно, что Россия и Иран планируют сделку на сотни беспилотников для военных действий в Украине, глава иранского МИД утверждал, что Тегеран избегает каких-либо действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации в Украине.
После того, как использование РФ иранских беспилотников в Украине подтвердилось на поле боя, президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел отреагировать. "Это шаги Ирана против суверенитета и территориальной целостности нашего государства, а также против жизни и здоровья граждан Украины", – подчеркнул пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров.
МИД решил лишить аккредитации посла Ирана и сократить штат посольства в Киеве.