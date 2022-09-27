Вечером РФ атаковала Одессу тремя иранскими дронами Shahed-136, ПВО сбила все – командование

Об этом пресс-служба воздушного командования "Юг" проинформировала в Facebook.

"26 сентября в промежуток времени с 21.30 по 22.30 по Одесской области российские оккупационные войска направили три дрона-камикадзе Shahed-136, которые были уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг". Опыт, а главное – результат, наши люди получают в бою!" – отметили авторы сообщения.

Такую же информацию приводит пресс-служба оперативного командования "Юг", публикуя фото результатов работы ПВО.

В командовании Воздушных сил ВСУ уточнили, что три дрона сегодня вечером атаковали Одессу. Всего в течение суток в регионе сбили четыре иранских дрона-камикадзе Shahed-136.

Взрывы и работу ПВО сегодня вечером слышали в Одессе. "Думская" публиковала фото вечернего города и следов от взрывов в небе.