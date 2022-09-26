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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Одессе прогремели взрывы. Местные власти сообщили: работает ПВО

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В Одессе слышна работа ПВО
В Одессе слышна работа ПВО
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook (архив)

Вечером 26 сентября в Одессе прогремели взрывы. О первом "Суспільне" сообщило в 21.13. Через несколько минут после этого в регионе объявили воздушную тревогу.

Еще один взрыв в Одессе слышали около 22.00, сообщило "Суспільне"

Как объяснили в Одесском горсовете, в городе работает противовоздушная оборона. Воздушная тревога не снята.

Вероятно, российские оккупанты снова атаковали город иранскими дронами: спикер Одесской областной государственной военной администрации Сергей Братчук написал в Telegram, что в случае, если "мопеды" нарушают правила движения и поведения – их нужно останавливать жестко".

Мопедами он называл перед этим дрон-камикадзе Shahed-136, который используют россияне. 

Контекст:

В последние дни РФ активно атакует юг Украины, в частности Одессу и область, иранскими дронами. 

В сентябре было подтверждено применение Россией в Украине как минимум двух видов иранских БПЛА – дронов-камикадзе Shahed-136 и многоцелевых Mohajer-6. Оккупанты перекрасили закупленные Shahed-136 в свои цвета и назвали их "Герань-2", рассказал командир артиллерии 92-й механизированной бригады ВСУ полковник Родион Кулагин, он отметил, что эти беспилотники обычно летают парами.

Сбивать эти БПЛА можно с помощью систем ПВО и даже стрелковым оружием, сообщали в Воздушном командовании ВСУ. Иранские беспилотники также эффективно поражаются зенитными пушками. Помимо этого, обезвредить такой дрон можно средствами радиоэлектронной борьбы.

Когда летом стало известно, что Россия и Иран планируют сделку на сотни беспилотников для военных действий в Украине, глава иранского МИД утверждал, что Тегеран избегает каких-либо действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации в Украине.

В последние дни РФ активизировала использование Shahed-136. Например, вечером 22 сентября в Николаевской области сбили четыре таких дрона. 23 сентября за несколько часов в Одессе и Днепре сбили еще семь таких БПЛА. В Одессе два Shahed-136 разрушили админздание в районе порта, погиб гражданский. 23 сентября на юге Украины сбили первый Mohajer-6.

После того как использование РФ иранских беспилотников в Украине подтвердилось на поле боя, президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел отреагировать. "Это шаги Ирана против суверенитета и территориальной целостности нашего государства, а также против жизни и здоровья граждан Украины", – подчеркнул пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров.

МИД решил лишить аккредитации посла Ирана и сократить штат посольства в Киеве.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Иран, Одесса, ПВО, беспилотники, Одесская ОГА, взрывы, Сергей Братчук, дроны
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