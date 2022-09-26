В Одессе прогремели взрывы. Местные власти сообщили: работает ПВО

Еще один взрыв в Одессе слышали около 22.00, сообщило "Суспільне".

Как объяснили в Одесском горсовете, в городе работает противовоздушная оборона. Воздушная тревога не снята.

Вероятно, российские оккупанты снова атаковали город иранскими дронами: спикер Одесской областной государственной военной администрации Сергей Братчук написал в Telegram, что в случае, если "мопеды" нарушают правила движения и поведения – их нужно останавливать жестко".

Мопедами он называл перед этим дрон-камикадзе Shahed-136, который используют россияне.