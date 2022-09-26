В Одессе прогремели взрывы. Местные власти сообщили: работает ПВО

Еще один взрыв в Одессе слышали около 22.00, сообщило "Суспільне".
Как объяснили в Одесском горсовете, в городе работает противовоздушная оборона. Воздушная тревога не снята.
Вероятно, российские оккупанты снова атаковали город иранскими дронами: спикер Одесской областной государственной военной администрации Сергей Братчук написал в Telegram, что в случае, если "мопеды" нарушают правила движения и поведения – их нужно останавливать жестко".
Мопедами он называл перед этим дрон-камикадзе Shahed-136, который используют россияне.
В последние дни РФ активно атакует юг Украины, в частности Одессу и область, иранскими дронами.
В сентябре было подтверждено применение Россией в Украине как минимум двух видов иранских БПЛА – дронов-камикадзе Shahed-136 и многоцелевых Mohajer-6. Оккупанты перекрасили закупленные Shahed-136 в свои цвета и назвали их "Герань-2", рассказал командир артиллерии 92-й механизированной бригады ВСУ полковник Родион Кулагин, он отметил, что эти беспилотники обычно летают парами.
Сбивать эти БПЛА можно с помощью систем ПВО и даже стрелковым оружием, сообщали в Воздушном командовании ВСУ. Иранские беспилотники также эффективно поражаются зенитными пушками. Помимо этого, обезвредить такой дрон можно средствами радиоэлектронной борьбы.
Когда летом стало известно, что Россия и Иран планируют сделку на сотни беспилотников для военных действий в Украине, глава иранского МИД утверждал, что Тегеран избегает каких-либо действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации в Украине.
В последние дни РФ активизировала использование Shahed-136. Например, вечером 22 сентября в Николаевской области сбили четыре таких дрона. 23 сентября за несколько часов в Одессе и Днепре сбили еще семь таких БПЛА. В Одессе два Shahed-136 разрушили админздание в районе порта, погиб гражданский. 23 сентября на юге Украины сбили первый Mohajer-6.
После того как использование РФ иранских беспилотников в Украине подтвердилось на поле боя, президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел отреагировать. "Это шаги Ирана против суверенитета и территориальной целостности нашего государства, а также против жизни и здоровья граждан Украины", – подчеркнул пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров.
МИД решил лишить аккредитации посла Ирана и сократить штат посольства в Киеве.