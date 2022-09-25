"Это новые угрозы". Спикер Воздушных сил рассказал, как ВСУ справляется с атаками иранских дронов

По его словам, в последние дни враг активизировал использование беспилотников такого типа. 23 сентября ВСУ уничтожили восемь БПЛА Shahed-136, но повторить этот результат пока не удалось, потому что оккупанты меняют тактику полетов и ВСУ нужно приспосабливаться, чтобы их сбивать.
"Это можно делать разными типами оружия, от стрелкового оружия до зенитных ракет, понятно, что для изучения этого вопроса, слабых и сильных сторон БПЛА, нужно время. Это новые угрозы, новые вызовы, но все силы обороны будут делать все возможное, в том числе тем оружием, которое мы ожидаем от западных партнеров", – сказал он.
Отвечая на вопрос, какое количество иранских беспилотников получила РФ в свое распоряжение, он ответил, что переправка из Ирана, по данным ВСУ, осуществлялась на четырех военно-транспортных самолетах Ил-376.
"Это большие транспортные самолеты, и значит, немало дронов они могут нести", – отметил он.
Спикер добавил, что украинские военные сосредоточены не на подсчете, а на разработке новых методов борьбы c БПЛА, в том числе радиолокационных.
Утром 25 сентября Одессу атаковали четыре беспилотника Shahed-136. По данным объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга, один сбили силы противовоздушной обороны, три успели нанести удары.
В результате повреждено административное здание в центре города. Жертв и пострадавших, по предварительной информации, нет.
Shahed-136 – беспилотники-камикадзе иранского производства. В последние дни оккупанты стали чаще применять их на войне, например, вечером 22 сентября в Николаевской области сбили четыре таких дрона.
Сбивать эти БПЛА можно с помощью систем ПВО и даже стрелковым оружием, сообщали в воздушном командовании ВСУ. Иранские беспилотники также эффективно поражаются зенитными пушками. Помимо этого, обезвредить такой дрон можно средствами радиоэлектронной борьбы.
27 августа издание Associated Press, ссылаясь на источники в разведке, сообщило, что Иран поставил России сотни беспилотников, которые она может использовать в войне против Украины. В Белом доме подтвердили факт сделки, а 8 сентября объявили о введении санкций против компании Safiran Airport Services (Тегеран) из-за ее участия в отправке иранских БПЛА в РФ.
13 сентября Центр стратегических коммуникаций ВСУ сообщил, что под Купянском в Харьковской области Вооруженные силы Украины впервые уничтожили, вероятно, один из беспилотных летательных аппаратов, которые Россия закупила в Иране. 14 сентября британская разведка подтвердила, что Россия использует в Украине иранские дроны-камикадзе.
Оккупанты перекрасили закупленные беспилотники в свои цвета и назвали их "Герань-2", рассказал командир артиллерии 92-й механизированной бригады ВСУ полковник Родион Кулагин, он отметил, что эти беспилотники обычно летают парами.