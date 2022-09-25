"Это новые угрозы". Спикер Воздушных сил рассказал, как ВСУ справляется с атаками иранских дронов

Поставка из Ирана, по данным ВСУ, осуществлялась на четырех военно-транспортных самолетах Ил-376 Фото: Tal Inbar / Twitter

По его словам, в последние дни враг активизировал использование беспилотников такого типа. 23 сентября ВСУ уничтожили восемь БПЛА Shahed-136, но повторить этот результат пока не удалось, потому что оккупанты меняют тактику полетов и ВСУ нужно приспосабливаться, чтобы их сбивать.

"Это можно делать разными типами оружия, от стрелкового оружия до зенитных ракет, понятно, что для изучения этого вопроса, слабых и сильных сторон БПЛА, нужно время. Это новые угрозы, новые вызовы, но все силы обороны будут делать все возможное, в том числе тем оружием, которое мы ожидаем от западных партнеров", – сказал он.

Отвечая на вопрос, какое количество иранских беспилотников получила РФ в свое распоряжение, он ответил, что переправка из Ирана, по данным ВСУ, осуществлялась на четырех военно-транспортных самолетах Ил-376.

"Это большие транспортные самолеты, и значит, немало дронов они могут нести", – отметил он.

Спикер добавил, что украинские военные сосредоточены не на подсчете, а на разработке новых методов борьбы c БПЛА, в том числе радиолокационных.

Утром 25 сентября Одессу атаковали четыре беспилотника Shahed-136. По данным объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга, один сбили силы противовоздушной обороны, три успели нанести удары.

В результате повреждено административное здание в центре города. Жертв и пострадавших, по предварительной информации, нет.