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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Это новые угрозы". Спикер Воздушных сил рассказал, как ВСУ справляется с атаками иранских дронов

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Поставка из Ирана, по данным ВСУ, осуществлялась на четырех военно-транспортных самолетах Ил-376
Поставка из Ирана, по данным ВСУ, осуществлялась на четырех военно-транспортных самолетах Ил-376
Фото: Tal Inbar / Twitter

Вооруженным силам Украины не известно точное количество дронов-камикадзе Shahed-136, которые Россия получила из Ирана. Об этом 25 сентября в эфире национального телемарафона, который "1+1" транслирует в YouTube, заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, в последние дни враг активизировал использование беспилотников такого типа. 23 сентября ВСУ уничтожили восемь БПЛА Shahed-136, но повторить этот результат пока не удалось, потому что оккупанты меняют тактику полетов и ВСУ нужно приспосабливаться, чтобы их сбивать.

"Это можно делать разными типами оружия, от стрелкового оружия до зенитных ракет, понятно, что для изучения этого вопроса, слабых и сильных сторон БПЛА, нужно время. Это новые угрозы, новые вызовы, но все силы обороны будут делать все возможное, в том числе тем оружием, которое мы ожидаем от западных партнеров", – сказал он.

Отвечая на вопрос, какое количество иранских беспилотников получила РФ в свое распоряжение, он ответил, что переправка из Ирана, по данным ВСУ, осуществлялась на четырех военно-транспортных самолетах Ил-376.

"Это большие транспортные самолеты, и значит, немало дронов они могут нести", – отметил он.

Спикер добавил, что украинские военные сосредоточены не на подсчете, а на разработке новых методов борьбы c БПЛА, в том числе радиолокационных.

Утром 25 сентября Одессу атаковали четыре беспилотника Shahed-136. По данным объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга, один сбили силы противовоздушной обороны, три успели нанести удары.

В результате повреждено административное здание в центре города. Жертв и пострадавших, по предварительной информации, нет.

Контекст:

Shahed-136 – беспилотники-камикадзе иранского производства. В последние дни оккупанты стали чаще применять их на войне, например, вечером 22 сентября в Николаевской области сбили четыре таких дрона.

Сбивать эти БПЛА можно с помощью систем ПВО и даже стрелковым оружием, сообщали в воздушном командовании ВСУ. Иранские беспилотники также эффективно поражаются зенитными пушками. Помимо этого, обезвредить такой дрон можно средствами радиоэлектронной борьбы.

27 августа издание Associated Press, ссылаясь на источники в разведке, сообщило, что Иран поставил России сотни беспилотников, которые она может использовать в войне против Украины. В Белом доме подтвердили факт сделки, а 8 сентября объявили о введении санкций против компании Safiran Airport Services (Тегеран) из-за ее участия в отправке иранских БПЛА в РФ.

13 сентября Центр стратегических коммуникаций ВСУ сообщил, что под Купянском в Харьковской области Вооруженные силы Украины впервые уничтожили, вероятно, один из беспилотных летательных аппаратов, которые Россия закупила в Иране. 14 сентября британская разведка подтвердила, что Россия использует в Украине иранские дроны-камикадзе.

Оккупанты перекрасили закупленные беспилотники в свои цвета и назвали их "Герань-2", рассказал командир артиллерии 92-й механизированной бригады ВСУ полковник Родион Кулагин, он отметил, что эти беспилотники обычно летают парами.

Теги: Иран, ВСУ, война России против Украины, Воздушные силы Украины, российские оккупанты, дроны, Юрий Игнат
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