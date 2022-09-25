Российская армия тремя дронами-камикадзе Shahed-136 атаковала админздание в Одессе - ОК "Юг"

По ее словам, один БПЛА сбили силы противовоздушной обороны Украины, три успели нанести удары.
В результате пострадало административное здание в центре города. По предварительной информации ОК "ЮГ", жертв и пострадавших нет. На месте продолжается пожар, работают спасатели.
Гуменюк отметила, что РФ в последние дни стала чаще использовать дроны и предупредила людей о необходимости во время таких атак находиться как можно дальше от административных зданий, в которых много окон и стеклянных витрин, а также мест расположения органов власти, которые являются первоочередной целью.
Говоря об особенностях иранского оружия, спикер отметила, что, в отличие от ракет, БПЛА, вероятно, имеют меньшую дальность действия и используются в ограниченном количестве районов.
"Их основные тактико-технические характеристики нами еще хорошо не изучены, и есть противоречивые данные, как далеко они могут быть направлены. Сейчас очевидно, что у них очень шумно работает двигатель и этот шум предупреждает о приближении атаки и это основной сигнал для перехода в укрытие", – сказала спикер.
Российские оккупационные войска днем 23 сентября атаковали Одессу дронами-камикадзе иранского производства Shahed-136. Атака велась с моря, сообщили в ОК "Юг". Два дрона разрушили админздание в припортовой зоне, один Shahed-136 был сбит над морем. Генштаб ВСУ сообщил о двух погибших и двух раненых.
Shahed 136– беспилотники-камикадзе иранского производства. В последние дни оккупанты стали чаще применять их на войне, например вечером 22 сентября в Николаевской области сбили четыре таких дрона.
Сбивать эти БПЛА можно с помощью систем ПВО и даже стрелковым оружием, сообщали в Воздушном командовании ВСУ. Иранские беспилотники также эффективно поражаются зенитными пушками. Помимо этого, обезвредить такой дрон можно средствами радиоэлектронной борьбы.
27 августа издание Associated Press, ссылаясь на источники в разведке, сообщило, что Иран поставил России сотни беспилотников, которые она может использовать в войне против Украины. В Белом доме подтвердили факт сделки, а 8 сентября объявили о введении санкций против компании Safiran Airport Services (Тегеран) из-за ее участия в отправке иранских БПЛА в РФ.
13 сентября центр стратегических коммуникаций ВСУ сообщил, что под Купянском в Харьковской области Вооруженные силы Украины впервые уничтожили, вероятно, один из беспилотных летательных аппаратов, которые Россия закупила в Иране. 14 сентября британская разведка подтвердила, что Россия использует в Украине иранские дроны-камикадзе.
Оккупанты перекрасили закупленные беспилотники в свои цвета и назвали их "Герань-2", рассказал командир артиллерии 92-й механизированной бригады ВСУ полковник Родион Кулагин, он отметил, что эти беспилотники обычно летают парами