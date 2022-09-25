Российская армия тремя дронами-камикадзе Shahed-136 атаковала админздание в Одессе - ОК "Юг"

По ее словам, один БПЛА сбили силы противовоздушной обороны Украины, три успели нанести удары.

В результате пострадало административное здание в центре города. По предварительной информации ОК "ЮГ", жертв и пострадавших нет. На месте продолжается пожар, работают спасатели.

Гуменюк отметила, что РФ в последние дни стала чаще использовать дроны и предупредила людей о необходимости во время таких атак находиться как можно дальше от административных зданий, в которых много окон и стеклянных витрин, а также мест расположения органов власти, которые являются первоочередной целью.

Говоря об особенностях иранского оружия, спикер отметила, что, в отличие от ракет, БПЛА, вероятно, имеют меньшую дальность действия и используются в ограниченном количестве районов.

"Их основные тактико-технические характеристики нами еще хорошо не изучены, и есть противоречивые данные, как далеко они могут быть направлены. Сейчас очевидно, что у них очень шумно работает двигатель и этот шум предупреждает о приближении атаки и это основной сигнал для перехода в укрытие", – сказала спикер.