ІТ-предприниматель Крот: Российский беспилотник "Орлан" – это нечто вроде "Лады Калины"

Олег Крот: Благодаря украинским инженерам "Орлан" скоро станет чем-то вроде дирижабля, который огромный, очень заметный и уничтожить его очень легко Фото: telegraph.com.ua

"Чтобы вы понимали, беспилотник "Орлан" – это нечто вроде "Лады Калины". Он выделяет очень много тепла, поэтому сбить его, в отличие от беспилотника одной из наших компаний, в 100 раз легче. Сам по себе "Орлан" в небе – большая, очень заметная штука, которая, я думаю, благодаря украинским инженерам скоро станет чем-то вроде дирижабля, который огромный, очень заметный и уничтожить его очень легко", – рассказал предприниматель.

Он рассказал, что в Украине беспилотники собственного производства дешевле западных образцов.

"То, что мы разрабатываем, и то, что другие украинские компании разработают, стоит в два-три раза дешевле западных аналогов. Этот продукт, который сейчас производится в Украине, разработан украинскими инженерами, уже в два-три раза дешевле и никак по качеству не хуже", – заверил он.