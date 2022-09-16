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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ІТ-предприниматель Крот: Российский беспилотник "Орлан" – это нечто вроде "Лады Калины"

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Олег Крот: Благодаря украинским инженерам "Орлан" скоро станет чем-то вроде дирижабля, который огромный, очень заметный и уничтожить его очень легко
Олег Крот: Благодаря украинским инженерам "Орлан" скоро станет чем-то вроде дирижабля, который огромный, очень заметный и уничтожить его очень легко
Фото: telegraph.com.ua

Украине нет смысла брать на вооружение технологии россиян, заявил в эфире телемарафона "Єдині новини" собственник ІТ-компании TECHIIA Олег Крот. Фрагмент эфира опубликовало в своем YouTube издание Telegraf.

"Чтобы вы понимали, беспилотник "Орлан" – это нечто вроде "Лады Калины". Он выделяет очень много тепла, поэтому сбить его, в отличие от беспилотника одной из наших компаний, в 100 раз легче. Сам по себе "Орлан" в небе – большая, очень заметная штука, которая, я думаю, благодаря украинским инженерам скоро станет чем-то вроде дирижабля, который огромный, очень заметный и уничтожить его очень легко", – рассказал предприниматель.

Он рассказал, что в Украине беспилотники собственного производства дешевле западных образцов.

"То, что мы разрабатываем, и то, что другие украинские компании разработают, стоит в два-три раза дешевле западных аналогов. Этот продукт, который сейчас производится в Украине, разработан украинскими инженерами, уже в два-три раза дешевле и никак по качеству не хуже", – заверил он.

Теги: Россия, Украина, беспилотники, война России против Украины, Олег Крот
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