В ОПУ заявили, что Украина уничтожает базы и оккупантов только на захваченной РФ территории, остальное – в компетенции "безоблачного неба над Таганрогом"

Над всей Россией безоблачное небо, но много "хлопков", отметил Подоляк Фото: president.gov.ua

Об этом 12 сентября в Twitter заявил советник главы Офиса президента Украины (ОПУ) Михаил Подоляк.

"Над всей Россией безоблачное небо. Но много "хлопков"… Но Украина официально уничтожает базы, склады и оккупантов только на всей временно оккупированной территории, включая Крым. Остальное – в компетенции "безоблачного неба над Таганрогом", – написал он.

«Над усією Росією безхмарне небо. Але багато «хлопків»…

Та Україна офіційно знищує бази, склади й окупантів лише на всій тимчасово окупованій території, включно з Кримом. Решта – в компетенції «безхмарного неба над Таганрогом». — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) September 12, 2022

12 сентября в приграничном с Украиной Таганроге (РФ) упал беспилотник, из-за чего начался пожар, сообщило в Telegram российское пропагандистское агентство "РИА Новости" со ссылкой на губернатора Ростовской области Василия Голубева.

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