В ОПУ заявили, что Украина уничтожает базы и оккупантов только на захваченной РФ территории, остальное – в компетенции "безоблачного неба над Таганрогом"

Об этом 12 сентября в Twitter заявил советник главы Офиса президента Украины (ОПУ) Михаил Подоляк.
"Над всей Россией безоблачное небо. Но много "хлопков"… Но Украина официально уничтожает базы, склады и оккупантов только на всей временно оккупированной территории, включая Крым. Остальное – в компетенции "безоблачного неба над Таганрогом", – написал он.
«Над усією Росією безхмарне небо. Але багато «хлопків»…— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) September 12, 2022
Та Україна офіційно знищує бази, склади й окупантів лише на всій тимчасово окупованій території, включно з Кримом. Решта – в компетенції «безхмарного неба над Таганрогом».
12 сентября в приграничном с Украиной Таганроге (РФ) упал беспилотник, из-за чего начался пожар, сообщило в Telegram российское пропагандистское агентство "РИА Новости" со ссылкой на губернатора Ростовской области Василия Голубева.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Летом и в начале осени в приграничных с Украиной районах РФ были слышны взрывы. В частности о них сообщали местные власти Курской и Белгородской областей России. В ОПУ называли четыре объяснения "хлопков" в городах РФ.
Учитывая территорию, захваченную РФ в 2014 году, российские оккупанты контролируют АР Крым и часть Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Харьковской областей.