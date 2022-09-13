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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В ОПУ заявили, что Украина уничтожает базы и оккупантов только на захваченной РФ территории, остальное – в компетенции "безоблачного неба над Таганрогом"

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Над всей Россией безоблачное небо, но много "хлопков", отметил Подоляк
Над всей Россией безоблачное небо, но много "хлопков", отметил Подоляк
Фото: president.gov.ua

Вооруженные силы Украины официально уничтожают базы, склады и российских оккупантов только на всей временно захваченной ими территории.

Об этом 12 сентября в Twitter заявил советник главы Офиса президента Украины (ОПУ) Михаил Подоляк.

"Над всей Россией безоблачное небо. Но много "хлопков"… Но Украина официально уничтожает базы, склады и оккупантов только на всей временно оккупированной территории, включая Крым. Остальное – в компетенции "безоблачного неба над Таганрогом", – написал он.

12 сентября в приграничном с Украиной Таганроге (РФ) упал беспилотник, из-за чего начался пожар, сообщило в Telegram российское пропагандистское агентство "РИА Новости" со ссылкой на губернатора Ростовской области Василия Голубева.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Летом и в начале осени в приграничных с Украиной районах РФ были слышны взрывы. В частности о них сообщали местные власти Курской и Белгородской областей России. В ОПУ называли четыре объяснения "хлопков" в городах РФ.

Учитывая территорию, захваченную РФ в 2014 году, российские оккупанты контролируют АР Крым и часть Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Харьковской областей.

Теги: Россия, Крым, Украина, пожар, взрыв, Вооруженные силы Украины, Таганрог, беспилотники, советник, война России против Украины, губернатор, Офис президента Украины, Михаил Подоляк, небо
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