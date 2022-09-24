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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Над Одесской областью ночью сбили еще один иранский беспилотник Shahed 136, который используют россияне – ОВА

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Братчук рассказал о сбитом российском дроне
Братчук рассказал о сбитом российском дроне
Фото: БРАТЧУК / Telegram

Ночью над Одесской областью сбили еще один беспилотник иранского производства Shahed 136, который используют войска РФ. Об этом сообщил в Telegram 24 сентября спикер областной военной администрации Сергей Братчук.

"Ночью враг вновь пытался атаковать нас дронами-камикадзе. В направлении порта "Пивденный" Вооруженные силы Украины, подразделения противовоздушной обороны уничтожен очередной Shahed 136", – сказал он.

Братчук призвал жителей региона не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Контекст:

Российские оккупационные войска днем 23 сентября атаковали Одессу дронами-камикадзе иранского производства Shahed-136. Атака велась с моря, сообщили в ОК "Юг". Два дрона разрушили админздание в припортовой зоне, один Shahed-136 был сбит над морем.  Генштаб ВСУ сообщил о двух погибших и двух раненых.

Shahed 136– беспилотники-камикадзе иранского производства. В последние дни оккупанты стали чаще применять их на войне, например вечером 22 сентября в Николаевской области сбили четыре таких дрона

Сбивать эти БПЛА можно с помощью систем ПВО и даже стрелковым оружием, сообщали в Воздушном командовании ВСУ. Иранские беспилотники также эффективно поражаются зенитными пушками. Помимо этого, обезвредить такой дрон можно средствами радиоэлектронной борьбы.

27 августа издание Associated Press, ссылаясь на источники в разведке, сообщило, что Иран поставил России сотни беспилотников, которые она может использовать в войне против Украины. В Белом доме подтвердили факт сделки, а 8 сентября объявили о введении санкций против компании Safiran Airport Services (Тегеран) из-за ее участия в отправке иранских БПЛА в РФ.

13 сентября Центр стратегических коммуникаций ВСУ сообщил, что под Купянском в Харьковской области Вооруженные силы Украины впервые уничтожили, вероятно, один из беспилотных летательных аппаратов, которые Россия закупила в Иране. 14 сентября британская разведка подтвердила, что Россия использует в Украине иранские дроны-камикадзе.

Оккупанты перекрасили закупленные беспилотники в свои цвета и назвали их "Герань-2", рассказал командир артиллерии 92-й механизированной бригады ВСУ полковник Родион Кулагин, он отметил, что эти беспилотники обычно летают парами.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Одесская область, беспилотники, война России против Украины, порт Пивденный, Сергей Братчук
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