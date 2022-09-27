Оккупанты нанесли ракетный удар по Харькову. Четыре прилета, в некоторых районах нет света – Терехов

Оккупанты выпустили по Харькову, по предварительным данным, четыре ракеты (иллюстративное фото) Фото: ДСНС України / Telegram

"Три прилета по Харькову. Ударили по Холодногорскому району, по предварительной информации поврежден инфраструктурный объект. В некоторых районах города нет света. Информация о пострадавших уточняется", – написал Терехов.



По заверению мэра, энергетики и коммунальные службы работают над тем, чтобы как можно скорее вернуть электричество в дома харьковчан.

Позднее он сообщил о еще одном, четвертом прилете.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.в Telegram подтвердил удары и сообщил, что пострадавших на данный момент нет. Губернатор сообщил также, что повреждена линия скорой помощи 103, но медики готовы принимать вызовы по номеру 112.