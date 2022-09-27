ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты нанесли ракетный удар по Харькову. Четыре прилета, в некоторых районах нет света – Терехов

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Оккупанты выпустили по Харькову, по предварительным данным, четыре ракеты (иллюстративное фото)
Оккупанты выпустили по Харькову, по предварительным данным, четыре ракеты (иллюстративное фото)
Фото: ДСНС України / Telegram

Вечером 27 сентября российские войска нанесли очередной ракетный удар по Харькову, сообщил в Telegram мэр города Игорь Терехов

"Три прилета по Харькову. Ударили по Холодногорскому району, по предварительной информации поврежден инфраструктурный объект. В некоторых районах города нет света. Информация о пострадавших уточняется", – написал Терехов.


По заверению мэра, энергетики и коммунальные службы работают над тем, чтобы как можно скорее вернуть электричество в дома харьковчан.

Позднее он сообщил о еще одном, четвертом прилете.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.в Telegram подтвердил удары и сообщил, что пострадавших на данный момент нет. Губернатор сообщил также, что повреждена линия скорой помощи 103, но медики готовы принимать вызовы по номеру 112.

Контекст:

Россия с начала полномасштабного вторжения в Украину атакует гражданские объекты, жилые дома, критическую инфраструктуру. В частности, Харьков и Харьковская область подвергаются ракетным и артиллерийским ударам оккупантов с первого дня войны – 24 февраля.

В сентябре российские оккупанты нанесли украинской инфраструктуре ряд масштабных повреждений. Так, вечером 11 сентября начались перебои со светом и водоснабжением в шести областях из-за ударов оккупантов по ТЭЦ и подстанциям под Харьковом. Погибли несколько энергетиков, дежуривших в этот вечер. В Воздушных силах ВСУ сообщили, что РФ выпустила по Украине 11 крылатых ракет, девять из них ВСУ сбили.

Российские оккупанты целенаправленно бьют по критической инфраструктуре Харькова, и зимой это может привести к большим проблемам, заявили Терехов и Синегубов в интервью "Украинской правде", опубликованном 19 сентября.

Теги: Россия, Украина, Харьков, энергетика, электричество, Харьковская область, вторжение, Игорь Терехов, ВСУ, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, ракеты, губернатор, удары, ракета, инфраструктура, Олег Синегубов, мэр, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Названы два британских города, которые будут бороться за право проведения "Евровидения 2023"
Названы два британских города, которые будут бороться за право проведения "Евровидения 2023"
"Невероятно счастливы". Жена украинского президента сообщила, что их дочь стала студенткой
"Невероятно счастливы". Жена украинского президента сообщила, что их дочь стала студенткой
Защищающий Украину Нелипа показал фото с "боевым котом"
Защищающий Украину Нелипа показал фото с "боевым котом"
Минкульт Украины внес Семенович в черный список
Минкульт Украины внес Семенович в черный список
В России умер Борис Моисеев
В России умер Борис Моисеев
"Залужность фото зашкаливает", "Какое милое лицо и добрые глаза у Залужного". Арестович сделал селфи в обнимку с главнокомандующим ВСУ
"Залужность фото зашкаливает", "Какое милое лицо и добрые глаза у Залужного". Арестович сделал селфи в обнимку с главнокомандующим ВСУ
"В подразделение пришли новые люди и много". Служащий в ВСУ Положинский попросил подписчиков поддержать его побратимов
"В подразделение пришли новые люди и много". Служащий в ВСУ Положинский попросил подписчиков поддержать его побратимов
"Было тяжело – пели. Казалось, конец – пели". Пташка после освобождения из плена опубликовала видео, которое записала на "Азовстали"
"Было тяжело – пели. Казалось, конец – пели". Пташка после освобождения из плена опубликовала видео, которое записала на "Азовстали"
Внесенный в базу "Миротворец" муж Валерии Пригожин пожаловался, что его зятя призвали в армию РФ
Внесенный в базу "Миротворец" муж Валерии Пригожин пожаловался, что его зятя призвали в армию РФ
Королевский фотограф показал "счастливого и расслабленного" Чарльза III в одной туфле. Фото
Королевский фотограф показал "счастливого и расслабленного" Чарльза III в одной туфле. Фото
  Усик рассказал, когда поет песни и какую музыку слушает в машине
  Усик рассказал, когда поет песни и какую музыку слушает в машине G
Проживающая в Великобритании 41-летняя Тоня Матвиенко: Работы нет, нужно выживать. Поэтому я и получаю здесь помощь
Проживающая в Великобритании 41-летняя Тоня Матвиенко: Работы нет, нужно выживать. Поэтому я и получаю здесь помощь
Режиссер Боднарчук призвал команду "1+1" публично осудить "мать "Голосу країни" Лезину, которая работает в РФ и замалчивает войну
Режиссер Боднарчук призвал команду "1+1" публично осудить "мать "Голосу країни" Лезину, которая работает в РФ и замалчивает войну
Уотерс после отмены концертов в Польше из-за антиукраинских высказываний написал открытое письмо Путину
Уотерс после отмены концертов в Польше из-за антиукраинских высказываний написал открытое письмо Путину
"Русские стали токсичным народом". Жена Макаревича рассказала, как в Марокко отреагировали, узнав, что она не из России
"Русские стали токсичным народом". Жена Макаревича рассказала, как в Марокко отреагировали, узнав, что она не из России
"Ужас", "Как умалишенная". Волочкова возмутила сеть снимками в свадебном платье
"Ужас", "Как умалишенная". Волочкова возмутила сеть снимками в свадебном платье
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Кацурина рассказала, как Dantes узнал, что у Дорофеевой роман с ее мужем (102578)
2
Британец, который бросил жену и детей ради беженки из Украины, разорвал отношения с ней, обвинив в неумении употреблять алкоголь (98288)
3
Экс-друг Ани Лорак режиссер Боднарчук: Кому она здесь нахер нужна? Она знает, что ее уже прокляли 10 раз (80492)
4
Уотерс после отмены концертов в Польше из-за антиукраинских высказываний написал открытое письмо Путину (65802)
5
"Я приеду быстро, поверьте мне. Я не боюсь этой поездки". 86-летний Делон отреагировал на предложение Зеленского приехать в Украину (46420)
6
"Это очень больно". Кацурина призналась, что просит дочь не слушать при ней песни Дорофеевой (23925)
7
Зета-Джонс показала, как сейчас выглядит ее 78-летний муж, Майкл Дуглас. Фото (18509)
8
"Я женщина и меня не описать одним предложением". Наталья Кличко спустя полтора месяца после сообщения о разводе дала интервью (18200)
 
 
 
 