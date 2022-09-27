Оккупанты нанесли ракетный удар по Харькову. Четыре прилета, в некоторых районах нет света – Терехов

"Три прилета по Харькову. Ударили по Холодногорскому району, по предварительной информации поврежден инфраструктурный объект. В некоторых районах города нет света. Информация о пострадавших уточняется", – написал Терехов.
По заверению мэра, энергетики и коммунальные службы работают над тем, чтобы как можно скорее вернуть электричество в дома харьковчан.
Позднее он сообщил о еще одном, четвертом прилете.
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.в Telegram подтвердил удары и сообщил, что пострадавших на данный момент нет. Губернатор сообщил также, что повреждена линия скорой помощи 103, но медики готовы принимать вызовы по номеру 112.
Россия с начала полномасштабного вторжения в Украину атакует гражданские объекты, жилые дома, критическую инфраструктуру. В частности, Харьков и Харьковская область подвергаются ракетным и артиллерийским ударам оккупантов с первого дня войны – 24 февраля.
В сентябре российские оккупанты нанесли украинской инфраструктуре ряд масштабных повреждений. Так, вечером 11 сентября начались перебои со светом и водоснабжением в шести областях из-за ударов оккупантов по ТЭЦ и подстанциям под Харьковом. Погибли несколько энергетиков, дежуривших в этот вечер. В Воздушных силах ВСУ сообщили, что РФ выпустила по Украине 11 крылатых ракет, девять из них ВСУ сбили.
Российские оккупанты целенаправленно бьют по критической инфраструктуре Харькова, и зимой это может привести к большим проблемам, заявили Терехов и Синегубов в интервью "Украинской правде", опубликованном 19 сентября.