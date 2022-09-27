"Скоро остатки орковских надежд некуда будет складывать. Астанавитесь!" Возле Кривого Рога украинская ПВО сбила российскую ракету

"Скоро остатки орковских надежд некуда будет складывать. Как говорится: "Астанавитесь!" – написали украинские зенитчики, комментируя точное попадание.
Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул в Telegram подтвердил работу ПВО.
Оперативное командование "Юг" в Facebook уточнило, что удар по Кривому Рогу оккупанты пытались нанести ракетой Х-59 с истребителя Су-35, который выпустил ее из района оккупированного Мелитополя Запорожской области.
В сентябре оккупанты усилили обстрелы Кривого Рога Днепропетровской области. Так, российские оккупационные войска 26 сентября нанесли ракетный удар по аэропорту города, используя ракету Х-59.
До этого с 14-го по 16 сентября российские войска выпустили по городу 13 крылатых ракет разных типов, атакуя гидротехнические сооружения на Карачуновском водохранилище и реке Ингулец. В результате частичного разрушения сооружений уровень воды в Ингульце поднялся, была объявлена эвакуация жителей в двух районах Кривого Рога, впоследствии подтопления были ликвидированы.
Ракетными ударами по гражданской инфраструктуре россияне пытаются подорвать моральный дух украинцев, считает британская разведка.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.
По данным президента Владимира Зеленского на 15 сентября, Россия выпустила по территории Украины более 3800 ракет. Часть из них была сбита силами ПВО.