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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Скоро остатки орковских надежд некуда будет складывать. Астанавитесь!" Возле Кривого Рога украинская ПВО сбила российскую ракету

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Украинские зенитчики 27 сентября пополнили коллекцию сбитых ракет оккупантов
Украинские зенитчики 27 сентября пополнили коллекцию сбитых ракет оккупантов
Фото: Повітряне командування "Схід" / Facebook

27 сентября 21.03 в Криворожском районе Днепропетровской области украинскими силами ПВО была сбита крылатая ракета, выпущенная российскими войсками. Об этом 27 сентября в Facebook сообщила пресс-служба воздушного командования "Восток" Вооруженных сил Украины.

"Скоро остатки орковских надежд некуда будет складывать. Как говорится: "Астанавитесь!" – написали украинские зенитчики, комментируя точное попадание.

https://www.facebook.com/pvkshid/posts/pfbid0373NCQfPTLHRHCq3ECMpprYuvwmUZfEKeCkvj2fBmNtt9rEm5UFQW3NxvntCpqbxCl

Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул в Telegram подтвердил работу ПВО.

Оперативное командование "Юг" в Facebook уточнило, что удар по Кривому Рогу оккупанты пытались нанести ракетой Х-59 с истребителя Су-35, который выпустил ее из района оккупированного Мелитополя Запорожской области.

https://www.facebook.com/okPivden/posts/pfbid02zNKqkQcBC4VrSqzsmAJcCKXSZZkNUrxHgRYsWZDhvxUdckFBLQUoq7SoFGYdYBmsl

В сентябре оккупанты усилили обстрелы Кривого Рога Днепропетровской области. Так, российские оккупационные войска 26 сентября нанесли ракетный удар по аэропорту города, используя ракету Х-59.

До этого с 14-го по 16 сентября российские войска выпустили по  городу 13 крылатых ракет разных типов, атакуя гидротехнические сооружения на Карачуновском водохранилище и реке Ингулец. В результате частичного разрушения сооружений уровень воды в Ингульце поднялся, была объявлена эвакуация жителей в двух районах Кривого Рога, впоследствии подтопления были ликвидированы.

Ракетными ударами по гражданской инфраструктуре россияне пытаются подорвать моральный дух украинцев, считает британская разведка.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

По данным президента Владимира Зеленского на 15 сентября, Россия выпустила по территории Украины более 3800 ракет. Часть из них была сбита силами ПВО.

Теги: Россия, Украина, Александр Вилкул, Кривой Рог, Днепр, Днепропетровская область, ПВО, вторжение, обстрелы, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, ракеты, ракета, инфраструктура, крылатая ракета, российские оккупанты
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