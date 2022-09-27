Утром 27 сентября ПВО сбила еще три иранских дрона-камикадзе Shahed-136 – командование Воздушных сил

"27 сентября, около 8.00 утра, противовоздушная оборона Военно-морских сил Вооруженных сил Украины уничтожены три из трех беспилотников-камикадзе Shahed-136, атаковавших Николаевщину. Военнослужащие всех Сил обороны Украины ищут эффективные методы противодействия баражирующим боеприпасам и приобретают все больше опыта в уничтожении дронов-камикадзе", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В сентябре было подтверждено применение Россией в Украине как минимум двух видов иранских БПЛА – дронов-камикадзе Shahed-136 и многоцелевых Mohajer-6. Например, вечером 22 сентября в Николаевской области сбили четыре таких дрона. 23 сентября за несколько часов в Одессе и Днепре сбили еще семь таких БПЛА. В Одессе тогда два Shahed-136 разрушили админздание в районе порта, погиб гражданский. 23 сентября на юге Украины сбили первый Mohajer-6. 24 сентября оккупанты, используя эти беспилотники, атаковали административное здание в центре города, ночью 26 сентября – поразили военный объект в области.

Оккупанты перекрасили закупленные Shahed-136 в свои цвета и назвали их "Герань-2", рассказал командир артиллерии 92-й механизированной бригады ВСУ полковник Родион Кулагин, он отметил, что эти беспилотники обычно летают парами.

Сбивать эти БПЛА можно с помощью систем ПВО и даже стрелковым оружием, сообщили в Воздушных силах ВСУ. Иранские беспилотники также эффективно поражаются зенитными пушками. Помимо этого, обезвредить такой дрон можно средствами радиоэлектронной борьбы.

Когда летом стало известно, что Россия и Иран планируют сделку на сотни беспилотников для военных действий в Украине, глава иранского МИД утверждал, что Тегеран избегает каких-либо действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации в Украине.

После того, как использование РФ иранских беспилотников в Украине подтвердилось на поле боя, президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел отреагировать. "Это шаги Ирана против суверенитета и территориальной целостности нашего государства, а также против жизни и здоровья граждан Украины", – подчеркнул пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров.