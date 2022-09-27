Украинские военные сбили четыре дрона-камикадзе Shahed-136 – командование Воздушных сил

Беспилотники атаковали Одесскую область. Три из них сбили вечером 26 сентября, еще один – около 2.00 27 сентября.

"Все три дрона-камикадзе тоже были уничтожены силами и средствами зенитчиков воздушного командования "Юг", – сообщили в командовании.

Война России против Украины. Главное (обновляется)



