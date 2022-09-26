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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты нанесли ракетный удар по аэропорту Кривого Рога, разрушив его инфраструктуру – глава Днепропетровской ОВА

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Россияне попали ракетой Х-59 по аэропорту Кривого Рога, отметил Резниченко
Россияне попали ракетой Х-59 по аэропорту Кривого Рога, отметил Резниченко
Фото: president.gov.ua

Российские оккупационные войска 26 сентября нанесли ракетный удар по аэропорту Кривого Рога Днепропетровской области.

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Валентин Резниченко.

"Вражеская атака на Кривой Рог. Россияне попали ракетой Х-59 по аэропорту. Его инфраструктура разрушена. Дальнейшее использование аэродрома и оборудования невозможно", – написал руководитель ОВА.

По словам Резниченко, люди во время ракетного удара оккупантов не пострадали.

https://www.facebook.com/Valentyn.Reznichenko/posts/pfbid0X9oYj2vn8a1kKD4sm8tTXNmGppnzZL1QvLNVBy3uhEKcfcj4AAPCkm19R3yXXT1pl

Глава Днепропетровской ОВА сообщал днем, что силы ПВО ВСУ сбили российскую ракету над областью.  

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

По данным президента Владимира Зеленского на 15 сентября, Россия с начала войны выпустила по территории Украины более 3800 ракет. Часть из них была сбита силами ПВО.

Ракетными ударами по гражданской инфраструктуре россияне пытаются подорвать моральный дух украинцев, считает британская разведка.

Теги: Россия, Украина, Кривой Рог, аэропорт, Днепропетровская область, обстрелы, Днепропетровская ОГА, Валентин Резниченко, война России против Украины, ракета, разрушения, инфраструктура
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