Оккупанты нанесли ракетный удар по аэропорту Кривого Рога, разрушив его инфраструктуру – глава Днепропетровской ОВА

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Валентин Резниченко.

"Вражеская атака на Кривой Рог. Россияне попали ракетой Х-59 по аэропорту. Его инфраструктура разрушена. Дальнейшее использование аэродрома и оборудования невозможно", – написал руководитель ОВА.

По словам Резниченко, люди во время ракетного удара оккупантов не пострадали.

Глава Днепропетровской ОВА сообщал днем, что силы ПВО ВСУ сбили российскую ракету над областью.

Война России против Украины. Главное (обновляется)