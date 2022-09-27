Часть Николаева из-за обстрелов осталась без воды

"По информации КП "Николаевводоканал", из-за вражеских обстрелов микрорайонов Соляные, Южный и центральной части города, от улицы Садовой до улицы Бузника, их жители сегодня ориентировочно до 20.00 будут без водоснабжения", – говорится в сообщении.
В другие районы города вода будет подаваться с пониженным давлением, добавили в мэрии.
Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась после того, как украинские военные отодвинули оккупантов от города. С мая регион подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно.
Россияне контролируют около 5% населенных пунктов Николаевской области, сообщили в обладминистрации 5 августа.
Оккупационные войска с начала полномасштабной войны повредили обстрелами 10 тыс. гражданских объектов Николаевской области, говорили в ОВА 21 августа.
В ночь на 27 сентября оккупанты в очередной раз обстреляли Николаев предварительно, из реактивной системы залпового огня "Торнадо-С". В результате обстрела было разрушено складское помещение, произошел пожар. По предварительной информации, пострадавших нет.