ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Часть Николаева из-за обстрелов осталась без воды

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Из-за ночных обстрелов часть Николаева оказалась без водоснабжения
Из-за ночных обстрелов часть Николаева оказалась без водоснабжения
Фото: depositphotos.com

Часть Николаева из-за ночных обстрелов осталась без централизованного водоснабжения. Об этом 27 сентября сообщает пресс-служба Николаевского горсовета в Telegram.

"По информации КП "Николаевводоканал", из-за вражеских обстрелов микрорайонов Соляные, Южный и центральной части города, от улицы Садовой до улицы Бузника, их жители сегодня ориентировочно до 20.00 будут без водоснабжения", – говорится в сообщении.

В другие районы города вода будет подаваться с пониженным давлением, добавили в мэрии.

Контекст:

Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась после того, как украинские военные отодвинули оккупантов от города. С мая регион подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно.

Россияне контролируют около 5% населенных пунктов Николаевской области, сообщили в обладминистрации 5 августа.

Оккупационные войска с начала полномасштабной войны повредили обстрелами 10 тыс. гражданских объектов Николаевской области, говорили в ОВА 21 августа.

В ночь на 27 сентября оккупанты в очередной раз обстреляли Николаев предварительно, из реактивной системы залпового огня "Торнадо-С". В результате обстрела было разрушено складское помещение, произошел пожар. По предварительной информации, пострадавших нет. 

Теги: Николаев, водоснабжение, вода, обстрелы, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Уотерс после отмены концертов в Польше из-за антиукраинских высказываний написал открытое письмо Путину
Уотерс после отмены концертов в Польше из-за антиукраинских высказываний написал открытое письмо Путину
"Русские стали токсичным народом". Жена Макаревича рассказала, как в Марокко отреагировали, узнав, что она не из России
"Русские стали токсичным народом". Жена Макаревича рассказала, как в Марокко отреагировали, узнав, что она не из России
"Ужас", "Как умалишенная". Волочкова возмутила сеть снимками в свадебном платье
"Ужас", "Как умалишенная". Волочкова возмутила сеть снимками в свадебном платье
Кацурина прокомментировала развод с мужем, который ушел к Дорофеевой – жене ее нового бойфренда Dantes
Кацурина прокомментировала развод с мужем, который ушел к Дорофеевой – жене ее нового бойфренда Dantes
Усик рассказал, можно ли боксерам заниматься сексом перед поединком
Усик рассказал, можно ли боксерам заниматься сексом перед поединком
"Я приеду быстро, поверьте мне. Я не боюсь этой поездки". 86-летний Делон отреагировал на предложение Зеленского приехать в Украину
"Я приеду быстро, поверьте мне. Я не боюсь этой поездки". 86-летний Делон отреагировал на предложение Зеленского приехать в Украину
"Самое милое фото", "Могли попросить, чтобы вам дали кровать или хотя бы стул". Кидман показала, как отдыхает в перерыве между съемками
"Самое милое фото", "Могли попросить, чтобы вам дали кровать или хотя бы стул". Кидман показала, как отдыхает в перерыве между съемками
Британец, который бросил жену и детей ради беженки из Украины, разорвал отношения с ней, обвинив в неумении употреблять алкоголь
Британец, который бросил жену и детей ради беженки из Украины, разорвал отношения с ней, обвинив в неумении употреблять алкоголь
49-летняя Клум без бюстгальтера показала себя со всех сторон
49-летняя Клум без бюстгальтера показала себя со всех сторон
Экс-друг Ани Лорак режиссер Боднарчук: Кому она здесь нахер нужна? Она знает, что ее уже прокляли 10 раз
Экс-друг Ани Лорак режиссер Боднарчук: Кому она здесь нахер нужна? Она знает, что ее уже прокляли 10 раз
В Польше отменили концерты британского певца Уотерса после его антиукраинских заявлений
В Польше отменили концерты британского певца Уотерса после его антиукраинских заявлений
43-летняя Полякова рассказала, что старит женщин, которым больше 35 лет
43-летняя Полякова рассказала, что старит женщин, которым больше 35 лет
Каминская: Хочу домой к любимому, который помогает ВСУ приблизить нашу победу
Каминская: Хочу домой к любимому, который помогает ВСУ приблизить нашу победу
"Я женщина и меня не описать одним предложением". Наталья Кличко спустя полтора месяца после сообщения о разводе дала интервью
"Я женщина и меня не описать одним предложением". Наталья Кличко спустя полтора месяца после сообщения о разводе дала интервью
"Такая естественная и жизнерадостная". Самый молодой премьер-министр Финляндии в выходной записала видео на фоне здания правительства
"Такая естественная и жизнерадостная". Самый молодой премьер-министр Финляндии в выходной записала видео на фоне здания правительства
"Любовь во взгляде". Решетник показал романтическое фото с женой
"Любовь во взгляде". Решетник показал романтическое фото с женой
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Ким о семье: Проблемы начались, потому что забываешь звонить. Это реально так. Супруга ждала до трех ночи, иногда и до четырех (101292)
2
"Близко к сердцу принимайте только детей". Невестка Ющенко показала прогулку с новорожденным сыном (68611)
3
Кацурина рассказала, как Dantes узнал, что у Дорофеевой роман с ее мужем (68504)
4
"Такая красивая". Самый молодой премьер-министр Финляндии восхитила соцсети селфи, которое сделала во время отдыха на природе (28633)
5
Зета-Джонс показала, как сейчас выглядит ее 78-летний муж, Майкл Дуглас. Фото (16404)
6
"Это очень больно". Кацурина призналась, что просит дочь не слушать при ней песни Дорофеевой (15365)
7
Экс-друг Ани Лорак режиссер Боднарчук: Кому она здесь нахер нужна? Она знает, что ее уже прокляли 10 раз (13990)
8
"Главные слова вы знаете". Делон закончил интервью с Зеленским фразой: "Слава Украине!" Украинский президент отреагировал. Видео (13941)
 
 
 
 