Часть Николаева из-за обстрелов осталась без воды

"По информации КП "Николаевводоканал", из-за вражеских обстрелов микрорайонов Соляные, Южный и центральной части города, от улицы Садовой до улицы Бузника, их жители сегодня ориентировочно до 20.00 будут без водоснабжения", – говорится в сообщении.

В другие районы города вода будет подаваться с пониженным давлением, добавили в мэрии.