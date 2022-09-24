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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Николаеве и области с начала октября удлиняют комендантский час и вводят режим светомаскировки

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Николаевские власти просят работодателей в случае необходимости изменить график работы
Николаевские власти просят работодателей в случае необходимости изменить график работы
Фото: depositphotos.com

Со начала октября по всей Николаевской области комендантский час будет действовать с 22.00 до 6.00. Об этом 23 сентября сообщил в Telegram мэр Николаева Александр Сенкевич.

"С 1 октября на территории Николаева и Николаевской области комендантский час будет длиться с 22.00 до 06.00. Прошу работодателей учесть эту информацию и в случае необходимости изменить график работы своих коллективов", – говорится в сообщении.

В Николаевской облгосадминистрации добавили, что ночью в области будет действовать режим светомаскировки. 

"С субботы, 1 октября, на территории Николаевской области вводится комендантский час и устанавливается специальный режим светомаскировки в режиме полного затемнения с 22.00 до 06.00", – говорится в сообщении.

Соответствующие изменения утверждены распоряжением главы Николаевской областной военной администрации Виталия Кима. 

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С июля в Николаеве комендантский час действовал с 23.00 до 06.00, в области – с 23.00 до 05.00. 

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение утром 24 февраля, после начала вторжения российских войск в Украину. В числе прочих мер в стране действует комендантский час. Его длительность устанавливают местные военные администрации или военное командование. 

В комендантский час выходить можно только во время воздушной тревоги, чтобы дойти до ближайшего укрытия. Обязательно следует иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

Теги: Николаев, комендантский час, военное положение, Николаевская область, война России против Украины, Александр Сенкевич
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