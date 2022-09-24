В Николаеве и области с начала октября удлиняют комендантский час и вводят режим светомаскировки

"С 1 октября на территории Николаева и Николаевской области комендантский час будет длиться с 22.00 до 06.00. Прошу работодателей учесть эту информацию и в случае необходимости изменить график работы своих коллективов", – говорится в сообщении.

В Николаевской облгосадминистрации добавили, что ночью в области будет действовать режим светомаскировки.

"С субботы, 1 октября, на территории Николаевской области вводится комендантский час и устанавливается специальный режим светомаскировки в режиме полного затемнения с 22.00 до 06.00", – говорится в сообщении.

Соответствующие изменения утверждены распоряжением главы Николаевской областной военной администрации Виталия Кима.

С июля в Николаеве комендантский час действовал с 23.00 до 06.00, в области – с 23.00 до 05.00.