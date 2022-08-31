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КИЕВ

В Киеве рестораны обязали закрываться в 22.00

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Ограничение позволит избежать конфликтных ситуаций с правоохранителями
Ограничение позволит избежать конфликтных ситуаций с правоохранителями
Фото: ЕРА

В Киеве с 1 сентября бары, рестораны и другие заведения общественного питания должны будут закрываться в 22.00. Об этом 31 августа сообщает Киевская городская государственная администрация (КГГА) в Telegram.

"Как известно, в 23.00 в столице начинает действовать комендантский час, который нужно соблюдать неукоснительно, чтобы не создавать конфликтные ситуации с правоохранителями и силами обороны и не подвергать опасности себя и других граждан", – говорится в сообщении.

 

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение утром 24 февраля, после начала вторжения российских войск в Украину. В числе прочих мер в стране действует комендантский час, в Киеве и области на данный момент он продолжается ежедневно с 23.00 до 5.00.

В комендантский час следует придерживаться режима светомаскировки. Выходить можно только во время воздушной тревоги, чтобы дойти до ближайшего укрытия. Обязательно следует иметь при себе документы, которые удостоверяют личность.

Теги: Киев, КГГА, комендантский час, ресторан, война России против Украины, отдых
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