В Киеве рестораны обязали закрываться в 22.00

"Как известно, в 23.00 в столице начинает действовать комендантский час, который нужно соблюдать неукоснительно, чтобы не создавать конфликтные ситуации с правоохранителями и силами обороны и не подвергать опасности себя и других граждан", – говорится в сообщении.

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение утром 24 февраля, после начала вторжения российских войск в Украину. В числе прочих мер в стране действует комендантский час, в Киеве и области на данный момент он продолжается ежедневно с 23.00 до 5.00.

В комендантский час следует придерживаться режима светомаскировки. Выходить можно только во время воздушной тревоги, чтобы дойти до ближайшего укрытия. Обязательно следует иметь при себе документы, которые удостоверяют личность.