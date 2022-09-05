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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Полиция Киева устроила рейд по развлекательным заведениям, вручила 119 повесток

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119 нарушителей комендантского часа получили повестки
119 нарушителей комендантского часа получили повестки
Фото: Поліція Києва / Facebook

В Киеве полиция провела рейд по развлекательным заведениям, проверили 427 объектов. Об этом 5 сентября сообщила пресс-служба киевской полиции.

"С целью предупреждения работы заведений общепита, клубов, дискотек и мест массового отдыха граждан в комендантский час такие проверки будут продолжаться и дальше. Поскольку комендантский час начинается в 23.00, посетителям и персоналу заведений необходимо успеть вернуться домой до установленного времени", – отметил начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Иван Выговский. 

В пресс-службе полиции проинформировали, что в результате проверки нарушений со стороны субъектов хозяйствования полицейские не зафиксировали, однако составили административные материалы на граждан, находившихся на улице во время комендантского часа. Кроме того, 119 гражданам представители военных комиссариатов вручили повестки с целью проверки их пребывания на воинском учете.

"Полицейские столицы призывают жителей Киева не пренебрегать установленными правилами и безопасностью. Также правоохранители напоминают, что передвижение по городу в комендантский час разрешено только транспорту по спецпропускам, а гражданам – в случае крайней необходимости", – говорится в сообщении пресс-службы.

ВИДЕО
Видео: поліція Києва / YouTube
Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение утром 24 февраля, после начала вторжения российских войск в Украину. В числе прочих мер в стране действует комендантский час, в Киеве и области на данный момент он продолжается ежедневно с 23.00 до 5.00.

В комендантский час выходить можно только во время воздушной тревоги, чтобы дойти до ближайшего укрытия. Обязательно следует иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

С 1 сентября бары, рестораны и другие заведения общественного питания Киева должны закрываться в 22.00.

Теги: Киев, полиция, военные, комендантский час, призыв, правоохранители, российская агрессия, война России против Украины, полицейский, проверки, нарушение, Иван Выговский
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