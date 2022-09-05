Полиция Киева устроила рейд по развлекательным заведениям, вручила 119 повесток

"С целью предупреждения работы заведений общепита, клубов, дискотек и мест массового отдыха граждан в комендантский час такие проверки будут продолжаться и дальше. Поскольку комендантский час начинается в 23.00, посетителям и персоналу заведений необходимо успеть вернуться домой до установленного времени", – отметил начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Иван Выговский.

В пресс-службе полиции проинформировали, что в результате проверки нарушений со стороны субъектов хозяйствования полицейские не зафиксировали, однако составили административные материалы на граждан, находившихся на улице во время комендантского часа. Кроме того, 119 гражданам представители военных комиссариатов вручили повестки с целью проверки их пребывания на воинском учете.

"Полицейские столицы призывают жителей Киева не пренебрегать установленными правилами и безопасностью. Также правоохранители напоминают, что передвижение по городу в комендантский час разрешено только транспорту по спецпропускам, а гражданам – в случае крайней необходимости", – говорится в сообщении пресс-службы.

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Видео: поліція Києва / YouTube