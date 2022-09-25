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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Николаеве в результате обстрела пострадали жилые дома – мэр

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О жертвах или пострадавших информации нет
О жертвах или пострадавших информации нет
Фото: Сєнкевич Online / Telegram

В ночь на 25 сентября Николаев снова подвергся обстрелам. Об этом сообщил в Telegram мэр Николаева Александр Сенкевич.

По его словам, повреждены жилые дома. Есть попадания в сети водопровода.

"На местах работают ремонтные бригады и коммунальщики. Сейчас наши специалисты осматривают районы, которые попали под обстрелы. Подробнее о последствиях напишу вам позже", – говорится в сообщении Сенкевича.

Контекст:

Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась после того, как украинские военные отодвинули оккупантов от города. С мая регион подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно.

Россияне контролируют около 5% населенных пунктов Николаевской области, сообщили в обладминистрации 5 августа.

Оккупационные войска с начала полномасштабной войны повредили обстрелами 10 тыс. гражданских объектов Николаевской области, говорили в ОВА 21 августа.

Теги: Николаев, Николаевская область, обстрелы, война России против Украины, Александр Сенкевич
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