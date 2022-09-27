Ночью оккупанты из РСЗО дважды обстреляли Николаев, есть повреждения – Ким

"Ночью, 27 сентября, Николаев дважды подвергся массированным обстрелам – ориентировочно в 1.04 и 4.02. Предварительно, из РСЗО "Торнадо-С" враг ударил по разным районам города. Пока известно о повреждении ряда гражданских объектов в центре города, в частности жилых домов, магазинов и сети водопровода", – сообщил Ким.

Также в результате обстрела было разрушено складское помещение, произошел пожар. По предварительной информации, пострадавших нет.

Позже Ким опубликовал видео с места обстрелов.

"Сегодня ночью в самый центр города прилетела невысокоточная ракета типа "Смерч". Это чистый террор мирного населения", – написал он.

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