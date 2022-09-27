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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ночью оккупанты из РСЗО дважды обстреляли Николаев, есть повреждения – Ким

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Оккупанты вели обстрелы Николаева из РСЗО
Оккупанты вели обстрелы Николаева из РСЗО
Фото: EPA

Российские военные в ночь на 27 сентября дважды обстреливали Николаев, предварительно, из реактивной системы залпового огня "Торнадо-С". Об этом в Telegram сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким.

"Ночью, 27 сентября, Николаев дважды подвергся массированным обстрелам – ориентировочно в 1.04 и 4.02. Предварительно, из РСЗО "Торнадо-С" враг ударил по разным районам города. Пока известно о повреждении ряда гражданских объектов в центре города, в частности жилых домов, магазинов и сети водопровода", – сообщил Ким.

Также в результате обстрела было разрушено складское помещение, произошел пожар. По предварительной информации, пострадавших нет.

Позже Ким опубликовал видео с места обстрелов.

"Сегодня ночью в самый центр города прилетела невысокоточная ракета типа "Смерч". Это чистый террор мирного населения", – написал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась после того, как украинские военные отодвинули оккупантов от города. С мая регион подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно.

Россияне контролируют около 5% населенных пунктов Николаевской области, сообщили в обладминистрации 5 августа.

Оккупационные войска с начала полномасштабной войны повредили обстрелами 10 тыс. гражданских объектов Николаевской области, говорили в ОВА 21 августа.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Николаев, обстрелы, война России против Украины, Виталий Ким
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