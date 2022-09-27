Ночью оккупанты из РСЗО дважды обстреляли Николаев, есть повреждения – Ким

"Ночью, 27 сентября, Николаев дважды подвергся массированным обстрелам – ориентировочно в 1.04 и 4.02. Предварительно, из РСЗО "Торнадо-С" враг ударил по разным районам города. Пока известно о повреждении ряда гражданских объектов в центре города, в частности жилых домов, магазинов и сети водопровода", – сообщил Ким.
Также в результате обстрела было разрушено складское помещение, произошел пожар. По предварительной информации, пострадавших нет.
Позже Ким опубликовал видео с места обстрелов.
"Сегодня ночью в самый центр города прилетела невысокоточная ракета типа "Смерч". Это чистый террор мирного населения", – написал он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась после того, как украинские военные отодвинули оккупантов от города. С мая регион подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно.
Россияне контролируют около 5% населенных пунктов Николаевской области, сообщили в обладминистрации 5 августа.
Оккупационные войска с начала полномасштабной войны повредили обстрелами 10 тыс. гражданских объектов Николаевской области, говорили в ОВА 21 августа.