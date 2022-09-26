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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты нанесли ракетный удар по Николаеву

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По данным Сенкевича, ракетные удары были нанесены по промышленной зоне в окрестностях города
По данным Сенкевича, ракетные удары были нанесены по промышленной зоне в окрестностях города
Фото: Сєнкевич Online / Telegram

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Николаеву. Об этом 26 сентября в Telegram сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.

По его словам, противник нанес удар по областному центру около 5.00.

"По предварительной информации, ракетные удары нанесены по промышленной зоне в окрестностях города. Там повреждены окна, крыша и двери в зданиях, частично разрушено складское помещение", – отметил городской голова.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась после того, как украинские военные отодвинули оккупантов от города. С мая регион подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно.

Россияне контролируют около 5% населенных пунктов Николаевской области, сообщили в обладминистрации 5 августа.

Оккупационные войска с начала полномасштабной войны повредили обстрелами 10 тыс. гражданских объектов Николаевской области, говорили в ОВА 21 августа.

Теги: Россия, Украина, Николаев, обстрелы, война России против Украины, Александр Сенкевич, российские оккупанты
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